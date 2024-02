Slovenska zasedba Booom!, ki smo jo spoznali na odru šova Slovenija ima talent, se je med več kot 750 kandidati prebila v finale tekmovanja Una voce per San Marino (Glas za San Marino), kjer se bodo z zvezdniki, kot so Loredana Berte, Marcella Bella, Wlady, Corona in Ice MC, pomerili za možnost, da bi državo San Marino predstavljali na Evroviziji.

OGLAS

Patrik Mrak, Luka Cvetičanin in Matevž Derenda, ki so v 2. polfinalu evrovizijskega izbora zmagali, se bodo konec tedna še enkrat predstavili s pesmijo Dance Like This. S polfinalnim nastopom so bili fantje zadovoljni, a pričakovali niso veliko. Preoblekli smo se in se pripravili za odhod domov, ko so nas nepričakovano poklicali nazaj na oder. Iskreno nismo pričakovali zmage, rekli smo, to je nemogoče. A smo uspešno preskočili vse prepreke, ostaja le še zadnja," so pred sobotnim finalom povedali fantje. "Naš prvi cilj, uvrstitev v finale, smo dosegli, v soboto pa bomo dali še enkrat vse od sebe, uživali na odru in kdo ve, mogoče pa še enkrat presenetimo," so dodali Slovenci, ki se zavedajo, da imajo hudo konkurenco. "Upamo, da bodo gledalci začutili tako nas, kot tudi našo pesem, ki smo jo ustvarili prav za Evrovizijo. Nismo pričakovali, da bomo vstopnico zanjo lovili tako daleč od doma."

Bodo San Marino na Evroviziji predstavljali Slovenci? FOTO: Mediaspeed.net icon-expand

Spomnimo, fantje so se prvotno prijavili na slovenski predizbor, a je nato RTVS svojo predstavnico izbral interno. "Ker smo verjeli v našo pesem, smo začeli iskati alternative in se dva dni pred iztekom roka prijavili na evrovizijski izbor v San Marinu, ki je odprt tudi za tuje izvajalce," so povedali člani skupine, ki so po nastopu na odru šova Slovenija ima talent izdali že več pesmi.