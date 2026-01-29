Bodoči očka Marko Stanković: Ljubezen je osnova dobrega življenja

Pesem Mene zebe Marka Stankovića prinaša preplet vintage glasbene duše stare šole, iskrenih emocij, močne melodije in izrazitega vokala z moderno produkcijo svetovnega formata, ki brez zadržkov konkurira aktualnim globalnim uspešnicam. Govori o odnosih, kjer toplina in bližina sobivata z negotovostjo in notranjim mrazom, in je hkrati prvi singel, ki napoveduje prihajajoči album Moderni nostalgik.

Marko Stanković nam je zaupal, da bo junija postal prvič oče. FOTO: Arhiv izvajalca

"Pesem govori o najpomembnejši zadevi v življenju, kar je ljubezen. Če ljubezni ni, nas vse zebe. In to je vse, kar rabimo. To ponavljam v vsakem novem komadu, da je ljubezen osnova dobrega življenja," nam je povedal glasbenik in ob tem razkril, da bo junija prvič postal oče. "Upam, da bom takrat res spoznal brezpogojno ljubezen," je dodal. Tudi videospot sledi tej ideji prepleta dveh svetov. V glavni vlogi nastopa Vesna Ponorac, priznana igralka, znana iz serije Skrito v raju. Njena interpretacija doda pesmi globino, eleganco in izrazito filmski značaj.

"Ta komad je nov začetek, saj z njim najavljam novo ploščo, ki se bo imenovala Moderni nostalgik. Moja želja je bila, da združimo to, kar je v trendu, to je umetna inteligenca, in tisto, kar je meni pomembno, kar je stara duša, čustva in ljubezen," je povedal o videospotu. Posebnost projekta je tudi to, da gre za enega prvih glasbenih videospotov v regiji, ki na naraven in premišljen način vključuje umetno inteligenco. Ta ni v ospredju, temveč deluje kot kreativno orodje, ki pomaga uresničiti avtorsko vizijo in poudariti emocijo zgodbe.