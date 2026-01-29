Naslovnica
Glasba

Bodoči očka Marko Stanković: Ljubezen je osnova dobrega življenja

Ljubljana, 29. 01. 2026 18.44 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš K.Z.
Marko Stanković

Eden najbolj prepoznavnih vokalov nove generacije v regiji, Marko Stanković, finalist oddaje Slovenija ima talent in drugouvrščeni v šovu Superstar Hrvaška, predstavlja svojo novo pesem z naslovom Mene zebe. Gre za čustveno ljubezensko zgodbo, kjer se prepletata preteklost in sedanjost, duša in tehnologija.

Pesem Mene zebe Marka Stankovića prinaša preplet vintage glasbene duše stare šole, iskrenih emocij, močne melodije in izrazitega vokala z moderno produkcijo svetovnega formata, ki brez zadržkov konkurira aktualnim globalnim uspešnicam. Govori o odnosih, kjer toplina in bližina sobivata z negotovostjo in notranjim mrazom, in je hkrati prvi singel, ki napoveduje prihajajoči album Moderni nostalgik.

Marko Stanković nam je zaupal, da bo junija postal prvič oče.
Marko Stanković nam je zaupal, da bo junija postal prvič oče.
FOTO: Arhiv izvajalca

"Pesem govori o najpomembnejši zadevi v življenju, kar je ljubezen. Če ljubezni ni, nas vse zebe. In to je vse, kar rabimo. To ponavljam v vsakem novem komadu, da je ljubezen osnova dobrega življenja," nam je povedal glasbenik in ob tem razkril, da bo junija prvič postal oče. "Upam, da bom takrat res spoznal brezpogojno ljubezen," je dodal.

Tudi videospot sledi tej ideji prepleta dveh svetov. V glavni vlogi nastopa Vesna Ponorac, priznana igralka, znana iz serije Skrito v raju. Njena interpretacija doda pesmi globino, eleganco in izrazito filmski značaj.

"Ta komad je nov začetek, saj z njim najavljam novo ploščo, ki se bo imenovala Moderni nostalgik. Moja želja je bila, da združimo to, kar je v trendu, to je umetna inteligenca, in tisto, kar je meni pomembno, kar je stara duša, čustva in ljubezen," je povedal o videospotu.

Posebnost projekta je tudi to, da gre za enega prvih glasbenih videospotov v regiji, ki na naraven in premišljen način vključuje umetno inteligenco. Ta ni v ospredju, temveč deluje kot kreativno orodje, ki pomaga uresničiti avtorsko vizijo in poudariti emocijo zgodbe.

Prijave za novo sezono šova Slovenija ima talent so že odprte!

Marko se je širši slovenski javnosti predstavil v šovu Slovenija ima talent, vsem, ki še oklevajo s prijavo v novo sezono, pa sporoča: "Le enkrat se živi! Ne zapravljajte časa, ne razmišljajte preveč, temveč se prijavite. To je enkratna priložnost in res nekaj krasnega. Nič slabega se ne more zgoditi in nihče nima česa izgubiti. Poslušajte moj nasvet in se prijavite na Slovenija ima talent. Meni so se vsa vrata v Sloveniji takrat odprla. Zelo sem hvaležen, da sem bil del tega šova."

marko stanković mene zebe pesem slovenija ima talent

