'Bogovi veselih ljudi so vsi, ki se imajo za bogove'

Trojica doslej še ni sodelovala, a ko je Pero Lovšin hotel nekaj svojih novih akustičnih komadov nadgraditi s kar se da trdim rokovskim zvokom, se je najprej spomnil na 'divjega mulca' izpred štiridesetih let, kultnega kitarskega heroja, Andreja Janežiča. Leta so minila, a ostrina je ostala. Nalogo, da to energijo prenese na zvočni zapis, je dobil Sergej Pobegajlo, tretji del pakta, tonski mojster in basist, sicer pa že dolgo aktiven in cenjen glasbeni samorastnik.

Pero Lovšin, Andrej Janežič in Sergej Pobegajlo predstavljajo novo pesem z naslovom Bogovi veselih ljudi. FOTO: Založba Nika icon-expand

"Bogovi kot bogovi, vsi, ki se imajo za bogove in vsi, ki jih imamo za bogove, v glavnem zato, ker odločajo o vsem, ne da bi se zmenili za nas," nam je na vprašanje, kdo sploh so Bogovi veselih ljudi, odgovoril Pero Lovšin, ki je tudi tokrat poprijel za mikrofon, ob tem pa dodal, da je ideja za sodelovanje trojice zrasla na njegovem zeljniku: "Na Janežiča sem se spomnil, ko sem ugotovil, da namesto buzukija rabim čim bolj ostro, trdo in hitro električno kitaro, Andrej pa je v ekipo pripeljal še basista in tonskega mojstra, ki mu najbolj zaupa, Sergeja Pobegajla." Rock'n'roll in kolesarstvo z roko v roki Videospot za pesem Bogovi veselih ljudi je morda na prvi pogled nekoliko nenavaden, a kot nam je povedal Pero, gresta kolesarstvo in rock glasba z roko v roki: "Zelo. Vsi se radi vrtimo in vrtenje nas vse združuje." Video je nastajal v Ljubljani, glavni liki pa so kolesarji: "Ideja se je porodila na pikniku pri Andreju. En reče to, drugi nekaj doda ... Najprej smo izbrali stari del Orto bara, potem kapelico pri Gradu Kodeljevo, kjer smo Pankrti vadili leta 1977, zdaj pa Esad Babačić tam ureja muzej panka. Ker smo se sami sebi zdeli preveč resni, smo dodali še posnetke najbolj odštekanega kolesarskega naroda, kar jih poznamo, veselje Single Speed ekipe pa je tako ali tako več kot nalezljivo."