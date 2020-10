Bogunov: Brez teme se ne bi zavedali svetlobe, brez žalosti pa ne veselja

Glasba zasedbe Bogunov je raznolika, hkrati pa smiselno povezana, energična in odločna, mestoma nežna in melanholična. Zanjo je odgovornih pet glasbenikov v klasični, razširjeni rockovski zasedbi. Poleg frontmana Ognjena Zeljića sta na kitarah izvrstna Peter Pavičić in Vladimir Zelić, ki se odlično dopolnjujeta in ustvarjata rockovsko vzdušje, za ritem pa skrbita bobnar Rok Skoliber ter basist Boris Holešek. Zasedba je nedavno izdala prvenec More bijesa, pesmi so večinoma v hrvaščini, razen že znane skladbe Nočna zgodba ter nedavnega singla Našel sem, ki pa ga v tej obliki na plošči ni. Pesmi variirajo od temačnih, nasilnih in surovih pa do čustvenih, melanholičnih in optimističnih, ljubezenskih in celo takih, ob katerih vas lahko zasrbijo pete.

Menda Bogunov tako ali drugače obstajate že petnajst let. Kakšna je vaša zgodba, kaj vse se je zgodilo vmes, da ste do prvenca prišli šele po tolikem času?

Idejo za Bogunov je leta 2001 dal moj dobri prijatelj in potem tudi menedžer prve zasedbe Simon Varlec, ki je sicer danes znan in uspešen vinar. To je bilo dve leti po moji selitvi iz Splita v Ljubljano, kamor sem prišel študirat. Po precej težkem in depresivnem vojnem in povojnem obdobju sem v želji, da bi lahko pomagal ljudem, vpisal študij socialnega dela in kot prvega sostanovalca in kasneje velikega prijatelja spoznal Simona. Šele po enem letu poznanstva sem mu pokazal, kaj in kakšno glasbo sem ustvarjal v Splitu. To ni bil Bogunov, ampak trije mulci, ki nas je glasba držala nad površjem vsesplošne histerije. Po približno letu tehtanja razlogov za in proti sem sestavil prvo zasedbo, s katero smo se leta 2004 zaprli v studio pri priznanem producentu Juriju Toniju. Posneli smo praktično cel album, ki smo ga potem dali na stran in se posvetili koncertom, predvsem pa novim pesmim. Nismo razmišljali o založbah in izdaji, čeprav je bilo zanimanje za posneti material, a nas je zanimala samo glasba. Leta 2005, po zelo uspešnem nastopu na Trnfestu, se je zgodba obrnila na glavo. Ekipi sem razložil, da bi rad zaključil s to obliko zasedbe in se posvetil izključno poeziji, zato sem začel s projektom Akustična poezija, v okviru katerega sva samo z bobnarjem in mano na akustični kitari do leta 2015 nastopala na intimnejših prizoriščih, kot so galerije (npr. ŠKUC), po knjižnicah in manjših alternativnih prostorih. V tem sem resnično užival, saj sem se lahko popolnoma in neobremenjeno posvetil besedilu, harmoniji in ritmu. V tem obdobju je nastalo precej novega materiala, drugačnega od tistega z 'veliko' zasedbo.

Po sedmih letih sem glasbo postopoma dal na stran, saj sem se želel čim bolj posvetiti družini in novorojenemu otroku. Ponovno sem se lotil glasbe šele leta 2017, ko mi je Denis Brnčič, ki ga poznate kot avtorja dokumentarnega filma Železne stopinje, predlagal, naj sestavim novo zasedbo, on bo pa prevzel menedžersko palico. Namenoma pravim palico, ker mislim, da menedžer mora gnati »zasanjane« umetnike. Takoj sem bil za. Gre za človeka, ki je vrhunski organizator in vizionar, ki ga poznam že tako dolgo, da mu popolnoma zaupam, on pa pozna in razume moje delo od samega začetka.

Z novo zasedbo sem imel izjemno srečo, saj je šlo do izdaje prvenca potem vse zelo hitro. Na dan smo potegnili material, ki smo ga posneli leta 2004, saj je produkcijsko tako dobro narejen, da je aktualen še danes. Nekaj že posnetih skladb pa sem želel na novo posneti in tako smo sestavili naš prvenec, ki smo ga pod okriljem Dallas Records izdali konec letošnjega septembra. Izid albuma smo pospremili s promocijskim koncertom v ČinČinu, petnajst let je res dolgo obdobje, a se je splačalo. Na naslednji album ne bo treba čakati tako dolgo (smeh).

Roko na srce, plošča ima vrhunsko produkcijo, hkrati pa je pri njej sodelovala cela vrsta prekaljenih glasbenikov. Je ravno to pridalo plošči žlahnost ali človek po toliko časa že pridobi določen "know how" in mu je lažje, ko gre za ustvarjanje plošče, tako po kreativni kot tehnični plati?

Hvala, res smo se potrudili, da naredimo najbolje, kar zmoremo. Na albumu je sodelovala cela vrsta prekaljenih slovenskih glasbenikov od Davorja Klarića doMija Popovića, da ne naštevam še vseh ostalih. Produkcijo podpisujejo Jurij Toni, Eki Alilovski inSandi Trojner. Sem pa pri pisanju pesmi dokaj natančno vedel, kakšno barvo in kateri inštrumenti naj bi igrali, je pa nedvomno res, da brez kreativnosti in vrhunskosti glasbenikov, ki so poskrbeli za aranžmaje, ne bi dobili te žlahtnosti celotnega albuma.