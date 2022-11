Bogunov: Oranje trde zemlje do ljubljenih duš

Prva plošča je žal nastajala zelo dolgo iz različnih razlogov, predvsem pa zaradi osebne želje po raziskovanju in eksperimentiranju v glasbi in poeziji, da bi prišel do tiste prave energije ali načina izražanja, značilnega za Bogunov, kot je zdaj. Koronska kriza je sicer precej okrnila možnosti žive promocije prvega albuma, kar smo nadomestili z živimi spletnimi prenosi, najbolj znan je tisti iz Delavskega doma v Trbovljah decembra lani. Prinesla pa je tudi čas, da smo se lahko v miru lotili novega albuma, ki je tudi iz tega razloga nastal toliko hitreje.

Ljubezen je tako ogromna, lepa in vsemogočna, da se mi je vedno zdela kot nekaj, za kar je vredno tudi orati trdo zemljo, da bi prišli do nje. Duša je ljubezen in ljubezen je duša, torej bistvo in včasih jo spustimo na plano in uživamo, velikokrat pa se tako bojimo zanjo, da jo skrijemo še sami pred seboj. In zato je treba tudi orati. Ljubezen na prvi pogled je pa osvežujoča, nenadna, eksplozivna in pogosta. Ali bo ena ali druga, trnova ali posuta z rožami, je stvar vztrajnosti, odprtosti in iskrenosti, seveda pa tudi sreče.

"Vsi imamo včasih občutek, da orjemo trdo zemljo do ljubljenih duš", lahko to razumemo kot, da v ljubezni ni bližjnic, kaj pa ljubezen na prvi pogled, ali menite, da je do "prave" ljubezni pot vedno trnova?

Novi album Dolazimo u miru je precej bolj nabit z energijo, revoltom, značilnim za čas, v katerem je nastal. Okoli nas je bilo veliko napetosti, ki se še danes ne umirja, zato skladbe dejansko izražajo duh časa. Prvi album je bolj melanholičen, saj je bil bolj izpoveden, oseben, pesmi so nastajale v res dolgem obdobju. Drugi album pa je bolj razmišljanje o drugih, o spreminjajoči se in negotovi družbi, hitrosti življenja in posledično zveni bolj odprto, na trenutke svetlejše, močnejše oz. bolj agresivno. Prvi album je kot jutro in dopoldne, drugi je pa čas po službi, pijača s prijatelji, popoldan do večera.

Resnica je, za razliko od ljubezni, brutalna, neposredna, neprijetna in jo je velikokrat težko izgovoriti. Resnica so hladna dejstva, čustva, povezana z njo, pa subjektivna in zato je pesem kombinacija obojega. Kot v pesmi, kjer glavni protagonist govori o kontejnerjih, postavljenih za brezdomce čez zimo, s katerimi se hvalijo ljudje, ki ne znajo ali nočejo storiti več od tega, in njegov občutek, ko se zave te resnice.

O radosti, Epitaf ljubezni se zdita klasična "spomenika ljubezni", o pobeglih ljubeznih, obstaja, v tem smislu, več obžalovanj ali je več tistih, ki so "pobegnile" in so zdaj našle svoje mesto v pesmih?

Imel sem srečo, da sem poleg ostalih gostujočih umetnikov spoznal tudi Aarona, ki mi je pokazal meni slabo znan svet elektronske glasbe. Aaron je vrhunski glasbeni producent elektronske glasbe, ki se je pred nekaj leti iz Anglije preselil v Ljubljano in zdaj v svojem studiu ustvarja z različnimi izvajalci te zvrsti. Pesem je dolgo ležala v predalu, z besedilom in harmonijo sem bil zadovoljen, toda v glavi je nisem slišal v Bogunov izvedbi in nisem našel prave ideje. Ko sem spoznal Aarona, sem začel razmišljati v pravi smeri. Ob kitari sem mu jo odpel, on pa jo je aranžiral, produciral in dodal še svoj glas. Pesem se nam je zdela odlična za razbremenitev od rockovskega zvoka in idealna za uvod v zadnje dejanje albuma.

Produkcija se zdi sveža, nabrita, udarna, koliko je to zasluga producenta Simona Jovanovića, kakšna je bila kemija, ko ste ustvarjali, snemali?

Cilj je bil posneti produkcijsko moderen in močan album, kar mislim, da nam je uspelo. Za snemanje smo izbrali fantastičnega Simona Jovanovića (Zmelkoow, Elvis Jackson, Helena Blagne, Dino Jelušić), s katerim smo se ujeli, kot bi se poznali celo življenje, v njegovem studiu Evolucija pa smo se počutili sproščeno, navdahnjeno in delovno. Snemali smo od maja do septembra in v tem času spletli tudi krasne prijateljske vezi. Produkcijo albuma smo popolnoma prepustili Simonu, ki je ustvaril zvok in vzdušje in težko bi si predstavljali boljši rezultat. Pod album se je podpisal tudi kot producent, kar si štejemo v izjemno čast.

Kdo so gostje na albumu, po kakšnem ključu ste jih izbrali in kako ste zadovoljni z glasbenim izplenom?

Že samo snemanje albuma je zelo razburljivo, gostje pa album še dodatno popestrijo in obogatijo. Edini trije pogoji za vabilo so bili iskrenost, genialnost in drznost. Kot sem omenil, je Aaron Hopkins aranžiral in produciral skladbo Predivna si. V izjemno čast nam je bilo, da se nam je na skladbi Sakupljač perja na baskitari pridružil nedavno preminuli veliki človek Marko Herak iz legendarne skupine Pomaranča. Ta pesem nas vedno s toplino spomni nanj, saj je bila to zadnja pesem, ki jo je posnel, preden se je poslovil. Piko na i je naslovni pesmi albuma je s svojim gromkoglasnim vokalom dal prvi glas zasedbe Interceptor Master Čulk, ki nam je iz prve roke pokazal, zakaj je Master. Impozantno! Album je ustvarilo še precej ljudi, naj začnem z našim menedžerjem Denisom Brnčičem, ki skrbi za nas in je en nosilnih stebrov celotnega projekta, Mira Kotlica v triu spremljevalnih vokalov, v katerem sta še Tanja Tavzelj in Rok Ulaga, klaviaturist Tomaž Krstič, Mitja Kocjančič kot profesor na motnjah radijskih valov in, seveda soborcev v bendu, Peter Pavičić in Vladimir Zelić na kitarah, Rok Skoliber na bobnih in Rok Škrlj na bas kitari.

Album je izšel na sodobnih platformah in na klasični zgoščenki, kako in kje boste zastavili predstavitev novih pesmi?

Album je uradno izšel 22. novembra pri založbi Dallas Records, istočasno pa je bil na voljo tudi na Hrvaškem in v Srbiji. Enako kot prvi album je tudi ta dostopen na vseh popularnih pretočnih platformah ali v fizični obliki kot zgoščenka, kateri je priožena tudi knjižica z besedili. Ploščo bomo začeli predstavljati v nizu koncertov po bivši skupni državi, saj so nas kot goste na svoj častitljivi jubilej povabili eni in edini Pankrti. Prvi v nizu koncertov bo v petek, 25. novembra, v Zagrebu, v kultnem klubu KSET. Nato sledita še nastopa 2. decembra v Reki (klub Palach), 10. decembra v Beogradu (Zappa Baza) in še drugi, ki so objavljeni na naši spletni oz. facebook strani. Povabilo Pankrtov na turnejo je zagotovo nekaj najboljšega, kar se je lahko zgodilo ob izdaji novega albuma. Če bi nas kadar koli vprašali, ob boku koga iz zgodovine novega vala teh prostorov bi se radi predstavili širšemu občinstvu, bi v en glas rekli: PANKRTI! Bolje od tega ne gre. Oni so bili prvi, ki so vplivali na vse, kar je bilo za njimi in to se pozna tudi pri nekaterih naših skladbah, tako besedilno ali kompozicijsko. Zaključek turneje in sklepno dejanje ob izidu albuma, pa bo promocijski koncert v Ljubljani v začetku naslednjega leta in takrat boste vsi toplo vabljeni. Saj vemo, da povsod je lepo, a doma je najlepše!