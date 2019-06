Bogunov ponujajo Nočno zgodbo

Skupina Bogunov je objavila videospot za prvi singel Nočna zgodba, ki bo na prihajajočem albumu More bijesa. Zasedba vas popelje proč od vsakdanjih skrbi, hkrati pa vas spodbudi k razmišljanju in vas popelje po skrivnih kotičkih uma in duše.

Pevec in avtor Ognjen Zeljić je avtor iskrene in čustvene lirike v pesmi Nočna zgodba, za minimalističen videospot pa je poskrbel Denis Brnčić. FOTO: Izvajalec

Frontman in poet Ognjen Zeljić v eni od redkih pesmi v slovenščini ne skriva svojih izjemnih vokalnih sposobnosti. Skupaj s svojo osveženo, dopolnjeno in glasbi povsem predano skupino odličnih glasbenikov poslušalce popelje na temačen zmenek z večno mimobežno ljubeznijo. Čeprav zapelje, poboža, s svojo demonskostjo pretrese in prestraši. "Vsakdo si zaželi biti junak ali junakinja Nočne zgodbe, hkrati je to eden naših največjih strahov. Surova strast. Komad po katerem si zaželiš prižgati cigareto in vžigalico odvreči na z bencinom prelit kup spominov iz nekega drugega življenja. Predvsem pa si vzeti prost dan. Silovito seksi," sporoča zasedba Bogunov.

Bogunov bodo v vas spodbudili čustveno, telesno in umsko razgibavanje ter vas z neverjetno karizmo in nežnostjo, hudomušnim humorjem in mračnjaško strastjo popeljali po skrivnih kotičkih uma in duše, ki v današnji histeriji sveta pogosto ostanejo skriti.

"Seveda smo Nočno zgodbo snemali ponoči, odločili pa smo se za sodobni minimalistični koncept. Ki je hkrati zelo intimen, pa tudi intenziven ter gledalcu-poslušalcu dopušča, da pesem začuti. Gre za poezijo, zelo osebno izpovedno pesem zato smo Ognjena postavili v središče, to je njegova zgodba," je o snemanju videospota povedal producent in režiser Denis Brnčić. Zasedba Bogunov vas zagotovo ne bo pustila ravnodušnih, saj po eni strani popelje proč od vsakdanjih skrbi, hkrati pa vas spodbudi k razmišljanju. Žanrsko so enkrat zabavni pop, naslednji trenutek že mračnjaški rock, vmes pa lahko slišite tudi prebliske šansona, na trenutke bluesa, novega vala in celo folka. Njihova besedila niso zgolj verzi, ki spremljajo glasbo, ampak samostojna umetniška dela. Ukvarjajo z odnosom posameznika do družbe in družbe do posameznika, dotikajo pa se tudi intimnih čustev, bolj ali manj prijetnih, vedno pa zanimivih in privlačnih.