Bohemian Rhapsody je najbolj predvajana pesem 20. stoletja na spletu

Britanska skupina Queen je zaslovela predvsem po zaslugi svojega frontmana Freddieja Mercuryja. V spominu oboževalcev po vsem svetu še danes ostaja po karizmatičnih nastopih, prepoznavnem glasu in ponarodelih uspešnicah skupine, kot so poleg Bohemian Rhapsody npr. še We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust, I Want To Break Free, Radio Ga-Ga, Crazy Little Thing Called Love, Don't Stop Me Now, Somebody To Love, Save Me, Killer Queen, Play The Game in druge.