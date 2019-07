Bohemian Rhapsody prva 'klasika' z milijardo ogledov

Šestminutni promocijski videospot za skladbo Bohemian Rhapsody zasedbe Queenje bil poleg same epskosti pesmi eden pionirskih primerov videospota, ki je pretekli vikend dosegel nov mejnik. Bohemian Rhapsodyje namreč postala prva "klasična" pesem, ki je presegla milijardo ogledov na YouTubu.

Zasedba je mejnik počastila z novo različico posnetka v visoki ločljivosti, hkrati pa zagnala tudi novo kampanjo You Are the Champions, v kateri lahko oboževalci sodelujejo ter se pozabavajo in tri pesmi posnamejo in zmontirajo po svoje. Gre za pesmi Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me NowinA Kind of Magic, predstavili pa jih bodo v zadnjih mesecih letošnjega leta.

Nekateri komentatorji so sicer poudarili, da je imela kultna pesem kar nekaj časa med 300 in 400 milijoni ogledov, a je zdaj očitno popularnost filma Bohemian Rhapsodypripomogla, da so ogledi presegli milijardo.

Film, ki je v kinodvorane prišel lanskega oktobra, je že presegel 800 milijonov evrov dobička in prejel štiri oskarje, tudi za glavnega igralca, saj je za vlogo Freddieja Mercuryja slavil odlični Rami Malek.