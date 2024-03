Zapuščina Amy Winehouse: pravna bitka med očetom in prijateljicama

Naomi Perry in Catriona Gourlay sta prijateljici pokojne pevke Amy Winehouse, ki ju je njen oče Mitch Winehouse obtožil zaslužka na račun prodaje dragocenih stvari, ki so ostale po smrti njegove hčere. Teh naj bi Perry in Gourlay prodali za več kot 3,3 milijona funtov, poročajo tuji mediji, ženski pa obtožbo zanikata.

Legendarna in priljubljena angleška pevka Amy Winehouse je preminila leta 2011 stara 27 let, za seboj pa pustila ogromno glasbeno kot tudi finančno zapuščino. Njen oče Mitch Winehouse sedaj obtožuje njeni prijateljici Naomi Perry in Catriono Gourlay, da sta obogateli s prodajo stvari, ki so ostale po pevkini smrti. Vrednost teh predmetov, oblačil in ostalih dragocenosti naj bi bila po poročanju tujih medijev ocenjena na 3,3 milijona funtov oziroma dobrih 3,8 milijona evrov.

Mitch Winehouse prijateljici pokojne Amy obtožil zaslužka na račun prodaje pevkinih dragocenih stvari. FOTO: icon-expand

Tožba je spodbudila številne prijatelje obtoženih žensk, da so začeli zbirati denar za kritje stroškov, ki jih je povzročil boj z očetom pokojne Amy, in se lotili množičnega zbiranja finančnih sredstev. Mitch, nekdanji taksist, ki se ukvarja tudi z glasbo, je po Amyjini smrti leta 2011 ustanovil fundacijo. Od Naomi in Catrione tako sedaj zahteva, da tej fundaciji namenita 730.000 funtov (854 tisoč evrov), saj sta ogromno zaslužili prav s prodajo Amyjinih stvari. Ženski sta obtožbo zavrnili in pojasnili, da je na desetine predmetov, ki sta jih prodali na dražbi, v resnici njuna last ali pa sta jih od Amy dobili v dar. Bitka med Amyjinima prijateljicama in njenim očetom traja že nekaj let in je Naomi in Catrione skoraj popolnoma izpraznila žepe. "Porabili sva že že več kot 100.000 funtov (117 tisoč evrov, op.a.) za pravne stroške, ki jih od naju terja pravna bitka. Strah naju je predvsem, da bi bilo stroškov lahko še več – v kolikor bi prišel primer na sodišče, kar bi pomenilo, da lahko končna vsota porabljenega denarja preseže tudi 250.000 funtov (292,5 tisoč evrov, op.a.). Tega denarja nimava," sta povedali Amyjini prijateljici.

Amy Winehouse FOTO: Profimedia icon-expand