Bojkot Evrovizije: 'Morda si bo še kdo premislil'

"35 je odlična številka - in morda si bo še kdo premislil," je Weissmann po ponedeljkovi objavi seznama udeležencev 70. tekmovanja za pesem Evrovizije pred mediji izrazil optimizem v zvezi s Španijo, Irsko, Nizozemsko, Slovenijo in Islandijo, ki so napovedale bojkot.

Roland Weissmann FOTO: Profimedia

Po njegovih besedah je stvari pomembno postaviti v ustrezno perspektivo in se izogniti pretiranemu dramatiziranju: "Če se malo prizemljimo. Umetnike pošiljajo javne radiotelevizijske postaje, ne države ali vlade," je po pisanju avstrijske tiskovne agencije APA povedal Roland Weissmann in dodal: "Svet je že dovolj krut – naj tukaj praznujemo mirno." To pa vključuje tudi poslušanje drugih mnenj in stališč ter "sprejemanje dejstva, da nekdo vrne zmagovalno trofejo. To je v redu". Na odru v dunajski Stadthalle, za katerega bo ponovno poskrbel evrovizijski veteran Florian Wieder, bo vse sijalo v zlatu. "Ne bo le enega odra, ampak želimo, da se šov odvija po celotni dvorani," je povedal Wieder. Slogovno so se pri zasnovi odra, ki naj bi se raztezal po celotni dvorani, zgledovali po cvetličnih ornamentih in zlatem blesku kupole poslopja Secesije. Umetniški direktor ORF Michael Hajek pa je povedal, da so za osrednjo temo vzeli zlato dunajsko srce.