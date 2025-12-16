Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Bojkot Evrovizije: 'Morda si bo še kdo premislil'

Dunaj, 16. 12. 2025 14.04 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
E.K. STA
Roland Weissmann

Tekmovanje za pesem Evrovizije maja prihodnje leto na Dunaju bo zaznamoval simbol zlatega dunajskega srca. Sodelovalo bo 35 držav, pet držav je napovedalo, da bo tekmovanje bojkotiralo zaradi udeležbe Izraela. Generalni direktor ORF Roland Weissmann je na današnji predstavitvi napovedal, da si bo morda katera še premislila.

"35 je odlična številka - in morda si bo še kdo premislil," je Weissmann po ponedeljkovi objavi seznama udeležencev 70. tekmovanja za pesem Evrovizije pred mediji izrazil optimizem v zvezi s Španijo, Irsko, Nizozemsko, Slovenijo in Islandijo, ki so napovedale bojkot.

Roland Weissmann
Roland Weissmann
FOTO: Profimedia

Po njegovih besedah je stvari pomembno postaviti v ustrezno perspektivo in se izogniti pretiranemu dramatiziranju: "Če se malo prizemljimo. Umetnike pošiljajo javne radiotelevizijske postaje, ne države ali vlade," je po pisanju avstrijske tiskovne agencije APA povedal Roland Weissmann in dodal: "Svet je že dovolj krut – naj tukaj praznujemo mirno." To pa vključuje tudi poslušanje drugih mnenj in stališč ter "sprejemanje dejstva, da nekdo vrne zmagovalno trofejo. To je v redu".

Na odru v dunajski Stadthalle, za katerega bo ponovno poskrbel evrovizijski veteran Florian Wieder, bo vse sijalo v zlatu. "Ne bo le enega odra, ampak želimo, da se šov odvija po celotni dvorani," je povedal Wieder. Slogovno so se pri zasnovi odra, ki naj bi se raztezal po celotni dvorani, zgledovali po cvetličnih ornamentih in zlatem blesku kupole poslopja Secesije. Umetniški direktor ORF Michael Hajek pa je povedal, da so za osrednjo temo vzeli zlato dunajsko srce.

Preberi še Na Evroviziji bo prihodnje leto sodelovalo 35 držav

Poleg tega bo na odru element, ki bo spominjal na violinski ključ, saj je bila poleg poslopja Secesije navdih tudi Dunajska opera, je poudaril Wieder. Pomembno vlogo bo imela tudi glasbena oprema, za katero skrbita Dorothee Freiberger in Martin Gellner. Kot je povedala Freiberger, so za osnovni motiv vzeli Mozartovo opero Čarobna piščal. "Poskušali smo vzpostaviti most med modernostjo in dunajskim glasbenim utripom."

Po besedah programske direktorice ORF Stefanie Groiss-Horowitz bo oder izjemno dovršen in vsestranski. Ali bo okoli razkošne LED-skulpture potekalo izključno praznovanje ali morda tudi protesti, pa bo pokazal čas. Kot javna radiotelevizija so vsekakor zavezani objektivnemu novinarstvu in ne želijo ničesar skrivati. Vendar morajo, kot je poudarila, ohraniti sorazmernost. "Če bo prišlo do velikih protestov, tega ne bomo prikrivali. Če pa bodo protestirale manjše skupine, ni treba pokazati vsakega protestnika," je povedala in zatrdila, da vsekakor ne bo umetno dodanega aplavza.

Tudi izvršni producent Michael Krön je poudaril: "Kar se mene tiče, ne bomo nič olepševali, saj je naša naloga pokazati, kaj se dogaja." Po besedah Weissmanna pa naj bi k temu prispevali ne le javni mediji, temveč tudi drugi pomembni mediji v državi, še poroča APA.

Roland Weissmann Evrovizija tekmovanje bojkot države

Na Evroviziji bo prihodnje leto sodelovalo 35 držav

SORODNI ČLANKI

Na Evroviziji bo prihodnje leto sodelovalo 35 držav

Evrovizijski pokal vrača tudi nekdanji irski zmagovalec

Slakonja na sedež EBU poslal lažni pokal: Predstavlja lažne vrednote

Nekdanji evrovizijski zmagovalec Nemo bo vrnil zmagovalni pokal

Islandija kot peta država napovedala bojkot Evrovizije

Nekdanji slovenski predstavniki na Evroviziji odstop Slovenije podpirajo

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
16. 12. 2025 15.10
Lahko smo ponosni na vodstvo RTV, ki je odpovedalo sodelovanje z argumentacijo, da ne moremo biti ob boku države, katera vojska je pobila čez 20.000 otrok.
Odgovori
0 0
Balboa1
16. 12. 2025 15.08
Pa kaj, če mi ne bomo sodelovali, še privarčevali bomo. Ta odločitev , tako ali tako ne bo imelo nikakršnega vpliva. S tem se dokazuje , da bolj podpiramo terorizem in Hamas, kot obljubljeno deželo in od boga izbrano ljudstvo.
Odgovori
+1
2 1
St. Gallen
16. 12. 2025 15.05
Svica bo sodelovala na tem kulturnem perfomanui
Odgovori
-1
0 1
Robert Dorfer
16. 12. 2025 15.10
Wau česa si nam povedal! Me zanima koga sploh zanima!
Odgovori
0 0
PuabloC
16. 12. 2025 15.00
Če se malo prizemljimo. A ja mislil na rakete zemlja-zemlja ali zrak-zemlja nad Palestinska mesta.
Odgovori
-1
0 1
devlon
16. 12. 2025 14.41
premislil in odstopil
Odgovori
+0
1 1
pepe007
16. 12. 2025 14.41
Dvomim, da bo kdo sploh opazil, če Slovenija bo ali je ne bo.
Odgovori
+0
5 5
alex cross
16. 12. 2025 14.40
ga vidiš modela ko hoče bit pameten...če so pravila za vse enaka ..kje je Rusija? drugače pa je postala "eurovizija" en degeneriran šou
Odgovori
+3
7 4
Abica
16. 12. 2025 14.35
Kako je brihten. Prava perspektiva... On je pač nima.
Odgovori
+4
6 2
jozefStefan
16. 12. 2025 14.31
"Če se malo prizemljimo. Umetnike pošiljajo javne radiotelevizijske postaje, ne države ali vlade," Kako pa je v Rusiji?
Odgovori
+6
7 1
tech
16. 12. 2025 14.29
Lahko se tudi oni premislijo ter se ne pustijo podkupit in tako kot Rusiji pokažejo agresorskemu Izraelu vrata.
Odgovori
+5
8 3
popovec
16. 12. 2025 14.19
Dobro, da ne bo RTV prenašala evrovizije. Iz drugih razlogov.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Dnevni horoskop: Ribe bodo obremenjene, strelci bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ribe bodo obremenjene, strelci bodo nemirni
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
moskisvet
Portal
Nenadoma je umrla pri 45 letih
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Pevec zbolel za rakom
Pevec zbolel za rakom
dominvrt
Portal
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419