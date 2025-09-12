Svetli način
Bojkot Evrovizije napoveduje tudi Nizozemska

12. 09. 2025

STA , E.K.
Po odmevnih napovedih o bojkotu Evrovizije s strani Slovenije, Španije, Irske in Islandije se je zdaj z enakim sporočilom oglasila še Nizozemska. Nizozemska televizija Avrotros je poudarila, da sodelovanje na priljubljenem glasbenem tekmovanju ne bo mogoče, če bo Izrael še naprej sprejet s strani EBU, in navedla trpljenje v Gazi kot glavni razlog. Vodstvo Evrovizije preučuje možne rešitve ob naraščajočih geopolitičnih napetostih.

Prejšnji teden je odmevala odločitev Slovenije, ki je sporočila, da prihodnje leto ne bo nastopila na tekmovanju za Pesem Evrovizije, če bodo tam predstavniki in predstavnice Izraela. Naši odločitvi so kasneje sledile tudi Španija, Irska in Islandija. Enako pa je zdaj sporočila še Nizozemska.

Claude, letošnji evrovizijski predstavnik Nizozemske
Claude, letošnji evrovizijski predstavnik Nizozemske FOTO: Profimedia

Nizozemci pa so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP napovedali bojkot, če bo na prihodnji Evroviziji sodeloval Izrael. Tako je danes sporočila nizozemska televizija Avrotros in pri tem navedla trpljenje ljudi v Gazi. "Sodelovanje Avrotrosa na tekmovanju za Pesem Evrovizije 2026 ne bo mogoče, dokler bo Izrael še vedno sprejet s strani EBU," so zapisali v izjavi, namenjeni EBU. "Če se EBU odloči, da Izraela ne bo sprejel, bo Avrotros z veseljem sodeloval prihodnje leto," so dodali.

Preberi še Po Sloveniji z odstopom od sodelovanja na Evroviziji grozi vse več držav

V odzivu je direktor Evrovizije Martin Green povedal, da "razumejo zaskrbljenost in globoko zakoreninjena stališča glede trenutnega konflikta na Bližnjem vzhodu". Posveti s članicami EBU, da bi sprejeli odločitev glede upravljanja z udeležbo in geopolitičnimi napetostmi v zvezi z Evrovizijo, še trajajo.

Številne države nameravajo bojkotirati sodelovanje na Evroviziji.
Številne države nameravajo bojkotirati sodelovanje na Evroviziji. FOTO: Profimedia

Rusija medtem pripravlja svojo različico tekmovanja za Pesem Evrovizije - Intervizijo, ki bo septembra v Moskvi, udeležile pa se je bodo tudi ZDA. Rusijo bo na Interviziji zastopal ultranacionalistični ruski pevec Jaroslav Dronov z vzdevkom Šaman, ki je velik podpornik ruskega predsednika Vladimirja Putina in zagovornik invazije na Ukrajino. Med sodelujočimi državami so tudi Belorusija, Kirgizistan, Venezuela, Srbija, Kuba, Katar in Kazahstan.

Po letošnji zmagi avstrijskega predstavnika, pevca JJ s pesmijo Wasted Love v švicarskem Baslu, bo prizorišče glasbenega tekmovanja maja 2026 v dunajski dvorani Stadthalle. Veliki finale evrovizijskega tekmovanja bo v soboto, 16. maja 2026, oba polfinalna večera pred tem pa 12. in 14. maja.

Evrovizija Bojkot Izrael Tekmovanje Slovenija
Po Sloveniji z odstopom od sodelovanja na Evroviziji grozi vse več držav

