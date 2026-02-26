Bolgarski zvezdnik šokiral: Šesto kubičnih centimetrov prsnih vsadkov

Azis, ki slovi po svojem unikatnem videzu in nenehnih telesnih preobrazbah, je šel tokrat še korak dlje in objavil fotografije "novih" silikonskih prsnih vsadkov. Odločil se je namreč za lepotni poseg, ki naj bi še bolj poudaril njegov prsni koš, rezultate po operaciji pa je nemudoma delil s sledilci na Instagramu .

Serija fotografij razkriva bolgarskega pevca v spodnjem perilu, sveže operirane prsi so še vedno vidno otečene in pordele. K temu je dodal tudi zapis, v katerem je odkrito spregovoril o posegu in razlogih zanj. "Evo, to so prsi, ki bodo sicer na ogled šele čez mesec dni, ampak jaz nimam potrpljenja in vam jih pokažem kar takoj. Trenutno so otečene in izgledajo še zelo nenaravno, ampak kmalu bodo top," je najprej navdušeno zapisal 47-letni pevec.

Po poročanju tujih medijev naj bi si Azis omislil vsega skupaj 600 kubičnih centimetrov moških silikonskih vsadkov - 300 v levi predel prsnega koša in enako v desnega. Gre torej za estetsko operacijo, pri kateri je bil njegov prsni koš povečan za skupno okoli 600 kubičnih centimetrov. Zdravniku, ki mu je to željo izpolnil, se je zahvalil v objavi na Instagramu: "Uresničil mi je sanje! Dal mi je moške, MOŠKE prsne vsadke! Imel bom lepo poudarjene, športne prsi. Sprva bodo še malo nenavadne in velike, sčasoma pa se bodo zmanjšale in bile videti bolj naravne."