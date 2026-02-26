Naslovnica
Glasba

Bolgarski zvezdnik šokiral: Šesto kubičnih centimetrov prsnih vsadkov

Bolgarija, 26. 02. 2026 08.02 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
A. J.
Azis

Bolgarski zvezdnik Azis, Balkanu poznan zaradi dueta s Severino, je na družbenih omrežjih zanetil razgreto debato. Objavil je namreč fotografije prsnih vsadkov takoj po lepotnem posegu. Kljub temu da so njegovi oboževalci vajeni preobrazb, komentirajo, da je šel tokrat predaleč.

Bolgarski pevec Vasil Troyanov Boyanov, bolj znan pod umetniškim imenom Azis, je s svojo drznostjo ponovno presenetil javnost.

Azis, ki slovi po svojem unikatnem videzu in nenehnih telesnih preobrazbah, je šel tokrat še korak dlje in objavil fotografije "novih" silikonskih prsnih vsadkov. Odločil se je namreč za lepotni poseg, ki naj bi še bolj poudaril njegov prsni koš, rezultate po operaciji pa je nemudoma delil s sledilci na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Serija fotografij razkriva bolgarskega pevca v spodnjem perilu, sveže operirane prsi so še vedno vidno otečene in pordele. K temu je dodal tudi zapis, v katerem je odkrito spregovoril o posegu in razlogih zanj. "Evo, to so prsi, ki bodo sicer na ogled šele čez mesec dni, ampak jaz nimam potrpljenja in vam jih pokažem kar takoj. Trenutno so otečene in izgledajo še zelo nenaravno, ampak kmalu bodo top," je najprej navdušeno zapisal 47-letni pevec.

Po poročanju tujih medijev naj bi si Azis omislil vsega skupaj 600 kubičnih centimetrov moških silikonskih vsadkov - 300 v levi predel prsnega koša in enako v desnega. Gre torej za estetsko operacijo, pri kateri je bil njegov prsni koš povečan za skupno okoli 600 kubičnih centimetrov. Zdravniku, ki mu je to željo izpolnil, se je zahvalil v objavi na Instagramu: "Uresničil mi je sanje! Dal mi je moške, MOŠKE prsne vsadke! Imel bom lepo poudarjene, športne prsi. Sprva bodo še malo nenavadne in velike, sčasoma pa se bodo zmanjšale in bile videti bolj naravne."

Azis in zdravnik.
Azis in zdravnik.
FOTO: Instagram

Pevec ni znan samo zaradi glasbene kariere, ampak tudi zaradi svoje provokativne in nekonvencionalne javne podobe. Dolga leta se je pojavljal na odrih v ženskih ali ekstravagantnih oblačilih, s katerimi je izzival tradicionalne norme, in tako postal ena najbolj omembe vreden osebnosti balkanskega pop-kultura prostora. Pogosto odpira teme o spolni identiteti in LGBTQ skupnosti v Bolgariji ter širše, kar mu prinaša tako občudovanje kot kritike. Tudi tokrat je tako - oboževalce je s svojo objavo o prsnih vsadkih razdelil na dva pola. 

Azis velja za enega največjih imen bolgarske glasbene scene in ima več deset let dolgo kariero s številnimi albumi, singli in sodelovanji s tujimi umetniki. Sodelovanja z Indiro Radić, Marto Savić, Jeleno Karleušo in Severino, so pomagala utrditi njegovo prepoznavnost na področju Balkana.

Razlagalnik

Azis, rojen kot Vasil Troyanov Boyanov, je bolgarski turbo-folk pevec, ki je postal znan po svojem ekscentričnem javnem nastopanju, provokativnih pesmih in videospotih ter pogostih telesnih preobrazbah. Njegov glasbeni slog pogosto združuje elemente balkanske glasbe, popa in trans glasbe. Mednarodno prepoznavnost je pridobil tudi s sodelovanji z drugimi umetniki, vključno s hrvaško pevko Severino, s katero je posnel uspešen duet 'Foyerverker'.

Turbo-folk je glasbeni žanr, ki se je razvil na območju Balkana, zlasti v Srbiji, Bolgariji in drugih državah nekdanje Jugoslavije, v 80. in 90. letih 20. stoletja. Združuje tradicionalne balkanske glasbene motive in ritme z elementi popa, rocka in elektronske glasbe, pogosto pa vključuje tudi vplive zahodnjaške plesne glasbe. Značilni so energični ritmi, poudarjeni vokali, pogosto s folklornimi prizvoki, in besedila, ki se pogosto ukvarjajo s temami ljubezni, zabave in socialnih vprašanj. Žanr je znan po svoji komercialni privlačnosti in priljubljenosti na porokah in drugih praznovanjih.

Silikonski vsadki so bili prvič predstavljeni v estetski kirurgiji v zgodnjih 60. letih 20. stoletja, ko sta dr. Thomas Cronin in dr. Frank Gerow razvila prve silikonske vsadke za prsi. Ti vsadki so sprva vsebovali tekoči silikon, kasneje pa so se razvili v gelne vsadke, ki so postali standard v povečanju prsi. Kljub začetni priljubljenosti so bili v 90. letih v nekaterih državah, vključno z ZDA, začasno prepovedani zaradi pomislekov glede varnosti in možnih zdravstvenih težav, kot so avtoimunske bolezni. Po obsežnih študijah in dokazih o njihovi varnosti so bili ponovno odobreni, vendar z dodatnimi smernicami in nadzorom. Danes se silikonski vsadki uporabljajo tudi za druge dele telesa, kot so obraz (npr. brada, lica) in zadnjica, ter za rekonstrukcijo prsi po mastektomiji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oliguma
26. 02. 2026 09.08
Rit lena v fitnes se spravi..ne pa vsadki..treba ti ga dat..v gornje nadstropje.
Odgovori
+4
4 0
Morgoth
26. 02. 2026 09.01
Kdo je ta Indijec?
Odgovori
+4
4 0
progresivnidaveknastanovanja
26. 02. 2026 09.06
a ni to un romun ko si ga je ukazejevko privoščla ob dveh zjutraj v hramu demokracije, na račun davkoplačevalcev?
Odgovori
+4
4 0
Blue Dream
26. 02. 2026 08.59
Lenoba v vsem svojem sijaju
Odgovori
+3
3 0
Racional-ec
26. 02. 2026 08.56
Haha, mozgane se ne znajo povecat 🤦‍♂️
Odgovori
+3
3 0
osservatore
26. 02. 2026 08.53
Vpršajte ga koliko jih ima v p en isu.
Odgovori
+4
4 0
Blue Dream
26. 02. 2026 08.52
🙃
Odgovori
+3
3 0
vvvilice
26. 02. 2026 08.50
In zakaj sploh objavljate neumnosti in nebuloze?
Odgovori
+7
7 0
Morgoth
26. 02. 2026 08.58
Poneumljanje s strani medijev in zabavne industrije je ena od točk Kalergijevega plana.
Odgovori
+2
2 0
LinaAnil
26. 02. 2026 08.46
Vsem se že meša. Hvala bogu jih bo AI nadomestil. In to kmalu!
Odgovori
+1
1 0
vevse
26. 02. 2026 08.46
Z zakonom uvesti +18
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1888402
26. 02. 2026 08.39
Koran pravi, ko bo moski-zenska in zenska-moski, dan razsodbe je pred nami ....
Odgovori
+0
1 1
asdfghjklč
26. 02. 2026 09.29
boli me k. kaj pišejo za laži v koranu, bibliji in ne vem kje še vse. vse te knjige so za skuriti!
Odgovori
0 0
mojcd
26. 02. 2026 08.34
dost da pride v vase rumene medije na prvo stran a ne?
Odgovori
+3
3 0
Truth
26. 02. 2026 08.25
Ce ne bi objavljali teh reta…dov bi bil svet lepsi…
Odgovori
+4
4 0
devlon
26. 02. 2026 08.25
a je res lahko tak kmet... a da si bo modrce kupoval? ni ga čez moj bio pectoralis
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
