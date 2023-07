Bomb Shell novo skladbo ustvarili 'popolnoma spontano'

Zasedba Bomb Shell je novo skladbo ustvarila na popolnoma drugačen način, kot dosedanje pesmi. Kot so ob izdaji dejali, je Potujem "nastala popolnoma spontano, v našem 'placu', kjer ustvarjamo vse naše skladbe." S skladbo so nedavno prepričali tudi na Melodijah mnorja in sonca, kjer je v njihove roke šla nagrada za najboljšo glasbo ter končno tretje mesto.

Bomb Shell so izdali novo pesem z naslovom Potujem. "Skladba je nastala popolnoma spontano, v našem 'placu', kjer ustvarjamo vse naše skladbe. Zato je Potujem tudi drugačna od naših preteklih pesmi," je o pesmi povedala pevka Petra Zore, ki se je slovensko občinstvo spominja po sodelovanju v šovu Znan obraz ima svoj glas. S skladbo so se predstavili na festivalu Melodije morja in sonca, kjer je v njihove roke šla nagrada za najboljšo glasbo ter končno tretje mesto. Predvsem nagrada za najboljšo glasbo je zasedbo, ki je skupaj s Tomijem Rihtarjem pripravila posebno video animacijo za skladbo, zelo razveselila. Spomnimo, Bomb Shell so nedavno predstavili še zadnji, šesti singl iz aktualne plošče Tri leta kasneje.