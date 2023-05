Bomb Shell z najbolj iskreno in čustveno skladbo do sedaj.

Skupina Bomb Shell je s pevko Petro Zore, ki se je slovensko občinstvo spominja iz oddaje Znan obraz ima svoj glas, izdala še zadnji singl z aktualne plošče. Za čutno in intimno balado Boli, za katero pravijo, da je najbolj iskrena in čustvena skladba, ki so jo kadarkoli izdali, so glasbeniki izdali tudi videospot.