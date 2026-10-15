Bomb Shell pravijo, da za svoj raj ni potrebo iti daleč

Raj je ena bolj energičnih in udarnih skladb skupine Bomb Shell . Po enajstih letih skupnega ustvarjanja člani odkrito priznavajo, da njihova pot ni bila vedno rožnata. Svoj raj so kljub temu vedno znova našli v prijateljstvu, medsebojni povezanosti ter predvsem v ljubezni do glasbe in skupnega ustvarjanja.

Svoj osebni raj je pred kratkim našla tudi pevka Petra Zore , ki je mestni vrvež zamenjala za mirnejše življenje na podeželju, o katerem je sanjala že več kot tri leta. Zato se rada pošali, da izid nove pesmi sovpada z novim domovanjem, ki ji trenutno predstavlja pravi mali raj. "Moje pevsko življenje je glasno, energično in dinamično, zato sem svoj mir vedno najlažje našla v naravi. Pomislila sem, zakaj ne bi v tem uživala vsak dan. Zdaj se po koncertih z veseljem vračam v svoj novi dom, kjer me namesto mestnega hrupa pričakata mir in tišina. Več prostega časa pa v novem domu poleg glasbe namenjam tudi drugi ustvarjalni strasti – slikanju," je povedala pevka.

Po pestrem koncertnem obdobju Bomb Shell svoje moči usmerjajo tudi v dokončanje tretjega studijskega albuma. S producentom Primožem Velikonjo iz studia Beartracks so našli posebno ustvarjalno kemijo. Album je že skoraj končan, skupina pa razkriva, da bo na njem tudi duet.

"Kemija je naredila svoje. Z našim producentom Primožem Velikonjo iz studia Beartracks podobno doživljamo glasbo, pa tudi življenje nasploh, zato ustvarjalnemu procesu kar ni konca. Album imamo že skoraj končan, na njem pa vas čaka ogromno presenečenj. Lahko izdam tudi to, da lahko pričakujete duet," je še razkrila pevka.