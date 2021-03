Bomo po dolgih letih spet dobili slovenski 'band aid'?

Zadnje čase sosedje Aleša Klinarja poročajo o visoki koncentraciji znanih obrazov, ki se motajo okoli njegovega glasbenega studia v Ljubljani. Ustanovitelja legendarnih Agropop in skupine Martin Krpan so po poročanju očividcev med drugim obiskali Helena Blagne, Vili Resnik ter tudi mlajše generacije pevcev in pevk iz vseh mogočih glasbenih žanrov. Bomo po dolgih letih končno spet dobili slovenski 'band aid'?

