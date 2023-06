Daddy Cool, Rivers of Babylon in Rasputin so uspešnice kraljev plesišč 70. in 80. let, Boney M. Nemško-karibska skupina si je odre po svetu delila s prijatelji in hkrati konkurenti iz skupine ABBA. Pevka Maizie Williams je pri 72 letih še vedno aktivna, njeno formo smo lahko preverili na festivalu Pivo in cvetje v Laškem.