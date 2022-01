Bono Vox se sramuje nekaterih pesmi zasedbe U2

Irec je pred dnevi nanizal izjave, ki nakazujejo na to, da nekateri glasbeni izdelki skupine, v kateri deluje od leta 1976, niso ravno po njegovem okusu. Kritično je nastopil tudi v komentarjih o imenu zasedbe, o njihovem glasbenem delovanju ter tudi o lastnih pevskih sposobnostih.

Videti je, da Bono Vox ni ravno največji oboževalec glasbe skupine, v kateri ustvarja več kot 45 let. 61-letni pevec U2-jev je v dolgoletni karieri spisal in odpel mnoge hite irske rock zasedbe. Nekateri od teh pa mu niso ravno v ponos. Dublinčan je v nedavnem intervjuju, kjer je pred mikrofon v sklopu podcasta The Hollywood Reporterja stopil skupaj s kolegom The Edgeom, spregovoril o svojih pogledih na njihovo glasbeno delovanje.

icon-expand Bono Vox FOTO: Profimedia

''Bil sem v avtomobilu, ko se je na radiu pričela vrteti ena od naših skladb in postal sem škrlatno rdeče barve,'' je bil iskren Bono in dodal, da ga je bilo noro sram: ''Pesem, ki jo poslušam največkrat je Miss Sarajevo, ki smo jo posneli z Lucianom Pavarottijem. Iskreno, večina ostalih skladb me navdaja z nelagodjem.'' Kljub vsemu pa je ponosen na en izdelek, to je skladba Vertigo.

V pogovoru pa ni kritiziral zgolj svojih sposobnosti kot tekstopisec, oster je bil tudi do izbire imena skupine. Poimenovanje U2 mu ni bilo povšeči že ob njihovih začetkih. Obdržali so ga po tem, ko jim je njihov prvi manager Paul McGuinness dejal, da bosta črka in številka videti odlično na majicah, ki jih bodo nosili oboževalci: ''Na ime smo pač pristali. Ne, ne maram ga. Še zmeraj mi ni všeč!'' Sam pa je tudi največji kritik lastnega glasu: ''Pevec sem postal šele pred kratkim. Mogoče se nekatera ušesa s tem ne strinjajo, kar popolnoma razumem'' in dodal spomin na pogovor med Robertom Palmerjem in basistom Adamom Claytonom iz osemdesetih. ''Bi lahko svojemu pevcu dejal, naj nekoliko zniža tonaliteto? Sebi in svojemu glasu bo naredil veliko uslugo, prav tako pa bo naredil uslugo tudi nam, ki ga moramo poslušati,'' je takrat dejal Palmer.

icon-expand Skupina U2 leta 1997 na podelitvi MTV-jevih glasbenih nagrad. FOTO: Profimedia