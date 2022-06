Booom!: Bonita govori o punci z zlomljenim srcem

"Bonita govori o punci, ki ima za sabo nesrečno ljubezensko zvezo ter zlomljeno srce, ki jo zadržuje, da bi se s fantom, ki ji je všeč, podala v nekaj več. Poletna romanca se na koncu le razvije in fantu uspe osvojiti dekle, " so o pesmi povedali fantje, ki so besedilo začeli ustvarjati že pred dvema letoma. Navdih za pesem je bilo poletje, osebne izkušnje in latinski ritmi, katerih največji oboževalec v skupini je Luka. Tako je nastal verz "Ti si kriva, ne tekila, tvoj poljub napil me je," iz katerega se je razvila končna zgodba skladbe Bonita .

Glasbena skupina Booom! , ki jo sestavljajo Matevž Derenda , Luka Cvetičanin in Patrik Mrak , se je širšemu občinstvu predstavila v osmi sezoni šova Slovenija ima talent, Matevž pa je pred kratkim navduševal v šovu preobrazb Znan obraz ima svoj glas . Mladi glasbeniki po dobro sprejetih radijskih singlih Briga me , Dvignem te in Julija je trio pri ustvarjanju skladbe Bonita ponovno združili moči z enim zadnja leta najbolj zaposlenih glasbenih avtorjev in producentov, Žanom Serčičem . Nastala je z latino ritmi prepojena pesem polna strasti in hrepenenja, ki bo pobarvala letošnje poletje.

Videospot s pridihom serije Miami Vice

Strast, hrepenenje in latino ritme, je skupina, s pomočjo režiserja Mateja Simčiča prelila tudi video, ki skladbi dodaja poseben čar. "V vizualni podobi smo želeli ohraniti to, kar nas je definiralo že v prejšnjem videospotu Briga Me: nekakšen pridih poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih let, s kančkom satire. Seveda smo zaradi nekoliko drugačnega žanra pesmi malce prilagodili tudi stil in estetiko videa, a sledimo neki rdeči niti, ki jo vlečemo že vsaj od videa Dvigam te," pravijo fantje. V videu so tako s pomočjo kubanske estetike in latinskega temperamenta oživeli ljubezensko zgodbo, ki jo pripoveduje pesem Bonita.

Z izdajo svojega poletnega singla pa trio Booom! napoveduje tudi poletno turnejo, na kateri jih boste lahko ujeli na samostojnih nastopih in različnih dogodkih po vsej Sloveniji. Na njih izvajajo vse svoje najbolj prepoznavne skladbe, tudi nekaj še neizdanih pesmi in odlične priredbe popularnih tujih skladb.

Glasbena skupina je svojo novo pesem predstavila včeraj v Ljubljani, dogodka pa so se udeležili številni znani obrazi, med drugimi tudi Matevževa mama Nuša Derenda. Utrinke iz glasbenega večera, kjer so fantje odpeli dve pesmi ter se podružili z ustvarjalci in drugimi gosti, si lahko ogledate v spodnji galeriji.