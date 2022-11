Booom!, Jan Plestenjak, Žan Serčič in Modrijani združili glasbene moči.

"Okvir naše nove pesmi Spomin je ljubezenska zveza, ki je doživela vzpone in padce ter se končala. Ne glede na negativne občutke nas, potem ko se razidemo z ljubljeno osebo, spremlja veliko spominov na dobre čase in prav to so trenutki, na katere se moramo opirati, ko nam je težko," so ob izidu povedali Patrik, Luka in Matevž, člani skupine Booom! Fantje, ki so bili do sedaj znani po lahkotnih in hitrih ritmih, so se tokrat predstavili v resnejši luči. V strastnem besedilu o nesojeni ljubezni tako lahko poslušalec začuti globino in žalost, ki dobro odseva tudi na glasbeni razvoj omenjene skupine.