Bor Zuljan zapušča Šank Rock: Čas je za samostojno pot

"Mislim, da smo s fanti iz skupine Šank Rock prišli do točke, ko smo spoznali, da je naše sodelovanje nesmiselno, in smo ugotovili, da je boljše, da gremo vsak svojo pot in da vsak počne tisto, kar si želi." Za Bora Zuljana je to samostojna glasbena pot. "Zato, ker se je nabralo ogromno materiala, ki čaka in je prav, da pride med ljudi. To je glasba, ki po mojem mnenju ni bila primerna za skupino Šank Rock."

Skupina Šank Rock ima namreč svojo pot, ki je prav, da se je drži, dodaja Bor. Ideja o razhodu ni nastala čez noč, zorela je dlje časa, zdaj pa je nastopil trenutek, da se realizira. "Mislim, da smo se na lep, spoštljiv način, s sestankom, ki smo ga imeli, razšli. Dogovorili smo se, da glede na to, da je skupina kot ožja družina, ne bomo intimnih, zasebnih zadev znotraj ansambla dajali v medijski prostor in javno objavljali."

Komaj čaka pa, da javnost sliši njegovo prvo pesem, ki jo bo izdal čez par tednov. "Vsekakor bom ostal v rock smeri, ampak ta rock bo nekoliko bolj progresiven rock." Še vedno pa s spevnimi refreni, saj nova glasba ne bo samo za ljubitelje progresivnega rocka, ampak za širše občinstvo.