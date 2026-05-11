Glasba

Bor Zuljan zapušča Šank Rock: Čas je za samostojno pot

Ljubljana, 11. 05. 2026 20.05 pred 21 minutami 2 min branja 14

Avtor:
Ota Širca Roš Polona Zoja Jambrek +1
Bor Zuljan

Bor Zuljan, kitarist skupine Šank Rock in partner nekdanje prve predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, sporoča veselo novico. "Čas je, da grem na samostojno glasbeno pot," je povedal ekskluzivno za POP IN. Glasbenik se po 35 letih poslavlja od skupine, ki je na slovenski sceni ustvarila hite, kot sta Pravljica o mavričnih ljudeh in Metulj.

"Mislim, da smo s fanti iz skupine Šank Rock prišli do točke, ko smo spoznali, da je naše sodelovanje nesmiselno, in smo ugotovili, da je boljše, da gremo vsak svojo pot in da vsak počne tisto, kar si želi." Za Bora Zuljana je to samostojna glasbena pot. "Zato, ker se je nabralo ogromno materiala, ki čaka in je prav, da pride med ljudi. To je glasba, ki po mojem mnenju ni bila primerna za skupino Šank Rock."

Skupina Šank Rock ima namreč svojo pot, ki je prav, da se je drži, dodaja Bor. Ideja o razhodu ni nastala čez noč, zorela je dlje časa, zdaj pa je nastopil trenutek, da se realizira. "Mislim, da smo se na lep, spoštljiv način, s sestankom, ki smo ga imeli, razšli. Dogovorili smo se, da glede na to, da je skupina kot ožja družina, ne bomo intimnih, zasebnih zadev znotraj ansambla dajali v medijski prostor in javno objavljali."

Komaj čaka pa, da javnost sliši njegovo prvo pesem, ki jo bo izdal čez par tednov. "Vsekakor bom ostal v rock smeri, ampak ta rock bo nekoliko bolj progresiven rock." Še vedno pa s spevnimi refreni, saj nova glasba ne bo samo za ljubitelje progresivnega rocka, ampak za širše občinstvo.

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Rožle Patriot
11. 05. 2026 20.25
Revež naj se malo merka "Čire Čare" ... Nazadnje bo še na cesti ostal čisto brez vsega ... !!!
Odgovori
0 0
Uroš
11. 05. 2026 20.24
Zuljan je en navaden šminker, in to so rockerji zelo pozno spoznali.
Odgovori
+1
1 0
Jezna lepookica
11. 05. 2026 20.23
Super saj ne sodi več tja...od kar se je stari bobnar vrnu v bend, niso več isti....
Odgovori
0 0
Definbahija
11. 05. 2026 20.22
Funky rocker gre po svoje 🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
bobirj
11. 05. 2026 20.22
Sigurno kakšna pesmica o ranjeni levinji in Vodebu
Odgovori
0 0
devote
11. 05. 2026 20.21
Se legendarno glasbeno skupino je unicila!!
Odgovori
-1
0 1
jablan
11. 05. 2026 20.19
Če zate ni ne pomeni da za druge ni
Odgovori
+1
2 1
Soraja
11. 05. 2026 20.17
In zakaj je to pomembno za vesoljno Slovenijo?
Odgovori
+5
7 2
jablan
11. 05. 2026 20.19
Če zate ni ne pomeni da za druge ni.
Odgovori
-1
2 3
alkimistos
11. 05. 2026 20.14
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAH
Odgovori
+6
8 2
biggbrader
11. 05. 2026 20.13
Duo Bor in Urška. Tivoli je vajin.
Odgovori
+5
8 3
Roadkill
11. 05. 2026 20.22
A seveda slovenska The White Stripes
Odgovori
0 0
gonisetaubi
11. 05. 2026 20.12
aahahah pa ga je zrihtala..
Odgovori
+10
11 1
