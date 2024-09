Bora Čorba bo pokopan v roden Čačku

V 72. letu starosti je 4. septembra v Ljubljani umrl pevec skupine Riblja Čorba Bora Đorđević. Novica o njegovi smrti je pretresla glasbeni svet in številne oboževalce, ki so vrsto let spremljali njegovo kariero in oboževali njegovo glasbo. Đorđević je bil v zadnjih dneh hospitaliziran v ljubljanskem kliničnem centru zaradi težav s pljuči, ki naj bi bile posledica kronične, obstruktivne pljučne bolezni.