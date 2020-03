Bordo v iskanju duhovnih satelitov, ki nas povezujejo

Informacijski satelit Telstar 1 je še vedno simbol za skok v dobo naprednejših komunikacijskih orodij – televizijskih prenosov, telefonskih povezav. Kot "lieu de mémoire" vesoljske dobe – opredelitev snovnih, funkcionalnih in simbolnih entitet, iz katerih sestoji zavest o skupni preteklosti, ga je opisal francoski zgodovinar Pierre Nora. Čeprav nedelujoč, Telstar 1 še danes kroži po Zemljini orbiti. Kroži in nas opominja na nekaj, kar nas je nekoč povezalo s celotnim svetom in nas zdaj, v času hitrega tehnološkega napredka tudi odrezalo od njega in nas samih. Telstar je prispodoba za medsebojne odnose, iskanje "duhovnih" satelitov med nami, ki nas povezujejo.

Bordo, kot se je poimenoval Tomaž Štular, prej poznan po zasedbi The Tide, je po krajšem premoru nazaj z novo pesmijo in vizualnim eksperimentom. Po albumu Medzvezdje, ki je izšel leta 2018, je sledilo nekaj odmevnejših koncertov, med katerimi sta bila odskočna deska dva razprodana koncerta Izštekanih 25 z gosti v Kinu Šiška. Lansko leto je izšel novi "živi" album, ki je bil posnet v radijski oddaji Izštekani, in sicer gre za akustično verzijo, katero je pospremilo nekaj novih pesmi. Po krajšem premoru Bordo novo sezono singlov predstavlja s skladbo Telstar, ki pa je namesto glasbenega sodelovanja doživela vizualni eksperiment.

Videospot je potovanje v makro svetove, kot ga je pod prsti Davida Almajerja iz Flamma Stoneware videlJani Ugrin. Namesto da bi šli v nebo, so z videospotom želeli pokazati, da med nami biva mnogo več svetov, le da jih ne vidimo. S starim ruskim mikroskopom so tako iskali in potovali znotraj različnih materialov. Vedno pa je skupni imenovalec satelit oziroma drugi planeti, glina, ogenj in zrak.

Praviš, da je "Telstar prispodoba za medsebojne odnose, iskanje duhovnih satelitov med nami, ki nas povezujejo". Pa smo še povezani z njimi, ali je vedno več motečih elementov v gneči hitenja modernega sveta?

Tomaž Štular: Vsak po svoje zaznava okolico okoli sebe in bolj, ko dopuščamo moteče elemente vstopati v nas, bolj se oddaljujemo od samega sebe. Okoli sebe imam ljudi, ki smo zelo lepo povezani, sprejemajo in oddajajo.