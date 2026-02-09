Naslovnica
Glasba

'Bore malo smo se naučili od lastnih napak'

Ljubljana, 09. 02. 2026 18.03 pred 6 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Polona Zoja Jambrek E.M.
Mi2

Mi2 novo pesem pojejo največjemu med slovenskimi literati, Ivanu Cankarju. V pesmi izražajo bolečino nad časom, ki ga živimo 150 let po njegovem rojstvu. In čeprav mineva že toliko let od njegovega rojstva, so njegova analiza, opisi ljudi in družbe še vedno aktualni. Osnovna ideja videospota se navezuje na Platonovo prispodobo votline, ki pomaga razumeti razliko med subjektivno zaznavo in objektivno resnico.

Mi2 imajo novo skladbo z naslovom Kaj bi ti govoril, Ivan. Pesem, tožba, ki jo Mi2 pojejo največjemu med slovenskimi literati, prinaša besede, ki izražajo bolečino nad časom, ki ga živimo 150 let po njegovem rojstvu. Skladba je, kot pravijo, razbito ogledalo negotovega in zloveščega časa, stanja duha ter razmer v svetu. In je obenem pesem tožbe največjemu med slovenskimi literati. Čeprav bo letos minilo že 150 let od rojstva Ivana Cankarja, so namreč njegova analiza in opisi ljudi in družbe še vedno aktualni. Morda celo bolj kot kadar koli.

Mi2 so za pesem pripravili tudi videospot. Osnovna ideja videospota se navezuje na Platonovo prispodobo votline, ki nam pomaga razumeti razliko med subjektivno zaznavo in objektivno resnico. Sence, ki jih avtor videospota Domen Rupnik izrisuje na stene votline, so sprva preproste in jasne, z razvojem skladbe pa se na steni pojavljajo vse bolj kompleksne in pereče podobe današnjega časa.

Pesem je bila posneta spomladi lani pod producentsko taktirko Draga Popoviča. Avtor besedila in glasbe je Tone Kregar, aranžma, končna podoba pesmi, v kateri je mogoče zaznati kar nekaj retro motivov in asociacij, od Pink Floyd do Deep Purple, pa je delo prav vseh članov skupine Mi2. Več v prispevku zgoraj.

mi2 Kaj bi ti govoril Ivan pesem videospot
