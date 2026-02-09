'Bore malo smo se naučili od lastnih napak'

Mi2 imajo novo skladbo z naslovom Kaj bi ti govoril, Ivan. Pesem, tožba, ki jo Mi2 pojejo največjemu med slovenskimi literati, prinaša besede, ki izražajo bolečino nad časom, ki ga živimo 150 let po njegovem rojstvu. Skladba je, kot pravijo, razbito ogledalo negotovega in zloveščega časa, stanja duha ter razmer v svetu. In je obenem pesem tožbe največjemu med slovenskimi literati. Čeprav bo letos minilo že 150 let od rojstva Ivana Cankarja, so namreč njegova analiza in opisi ljudi in družbe še vedno aktualni. Morda celo bolj kot kadar koli.

Mi2 so za pesem pripravili tudi videospot. Osnovna ideja videospota se navezuje na Platonovo prispodobo votline, ki nam pomaga razumeti razliko med subjektivno zaznavo in objektivno resnico. Sence, ki jih avtor videospota Domen Rupnik izrisuje na stene votline, so sprva preproste in jasne, z razvojem skladbe pa se na steni pojavljajo vse bolj kompleksne in pereče podobe današnjega časa.