Borghesia, 40 let kasneje

Fenomen kolektiva Borghesia je že v sredini 80. let prejšnjega stoletja docela zmedel tudi glasbene kritike, ki si niso mogli kaj, da se ne bi spraševali, ali gre za "umetnostno avantgardo ali izpraznjeno pozo" . Dejstvo je, da je Borghesia združila sveži glasbeni pojav EBM ( eletronic body music , op. a.), ki je imel korenine v disku, z videoartom (založba FV je izdala dve videokaseti videospotov, Triumf volje in Tako mladi) in gledališčem, saj začetki zasedbe Borghesia segajo v začetek osemdesetih in gledališko skupino FV 115/12, njihovi koncerti pa so hitro postali eni prvih sploh, na katerih se je uporabljalo videoprojekcije kot vizualno sredstvo ob sami glasbi in performansu.

"Ime je pravzaprav prišlo od pesmi, ki je nikoli nismo posneli. Morda je še bolje tako. Takrat so bili tudi Otroci socializma, beseda tako ne izvira iz meščanstva, temveč iz francoske revolucije, ko se je prvič formirala ideja svobode, enakosti in bratstva. Vedno mi je bil blizu rek Bertolda Brechta: knjiga je orožje, vzemite jo v roke. A ker nismo pisatelji, temveč glasbeniki, za nas velja: glasba je orožje, vzemite jo v roke." Ivančić o imenu zasedbe.

Borghesia, "elektrofunkovsko uglasbljenje erotičnih, neprijetnih, temnejših vidikov človeškega duha", kot je v Mladini nekoč zapisal Marjan Ogrinc, je tako v letih 1983 in 1984 snovala prvenec, ki je izšel leta 1985, poimenovan je bil Ljubav je hladnija od smrti, na njem pa so kot gostujoči glasbeniki sodelovali tudi Borut Kržišnik, Jani Hace (Siddharta, Elevators) in Nina Sever (kasneje Videosex). Ogrinc, sicer zapriseženi podpornik alter rokerske in underground scene, jim je sicer ves čas očital pomanjkanje vsebine, vsebinsko izpraznjenost, stremljenje k uspehu in posledični konformizem.

Pionirji novih tokov, strpnosti, drugačnosti ter svobode duha in telesa

A Borghesia je, sploh za tiste socialistične čase, ko je najbolj tvorno delovala, v sredini in drugi polovici 80. let, zagotovo bila ena prvih zasedb, ki je bila del gibanja najbolj naprednih tokov, ki so zagovarjali različnost, sprejemanje svobodne (tudi istospolne) ljubezni, ter bili po tem znani po vsej Evropi in hkrati v svetu. "Vedno smo bili antimilitaristični in pacifistični, nihče od nas ni bil v vojski, Zemira pa sploh ne (smeh). Da ne govorim o naslednji plošči Njihovi zakoni, naša življenja, ki je bila posvečena civilni družbi, ki se je šele pojavljala v takratni družbi. Od manifesta Magnusa in Lilit, gejevskega in feminističnega gibanja, pa vse do mirovniškega gibanja. Začeli smo s prvim gej diskom v tem delu Evrope, potem Marinina razstava v ŠKUC-u, pa vse do prvega festivala gej filma. To so bili zares veliki premiki. Organizirali smo tudi prvo javno predvajanje porno filma Globoko grlo z Lindo Lovelace in takih vrst, kot je bila takrat, ni bilo nikoli prej in nikoli po tem pred ljubljanskim K4. Šlo je za kaprico takratne oblasti, da se porno filmi niso smeli predvajati, saj so v Kinu Sloga vrteli mehke erotične filme, mi pa smo s tem, ko smo šli 'do konca', kljubovali oblasti, brez posebnega namena promovirati pornografijo," je o veselih in naprednih 80. letih razložil Aldo.

Prelomni prvenec, ki je zaznamoval generacije iz 80. let

Zasedba je do konca 80. let delovala v postavi Aldo Ivančič (glasba, produkcija), Dario Seraval (vokal), pri vizualnih produkcijah pa so sodelovali Zemira Alajbegović, Marina Gržinić, Neven Korda, Goran Devide, Siniša Lopojda (že dolga leta snemalec na POP TV) in drugi. "Album Ljubav je hladnija od smrti smo pred štiridesetimi leti posneli in zmiksali v vsega 82 urah v studiu na Ižanski v Ljubljani, pri legendarnem Daretu Novaku. Danes ne morem zmiksati ene same pesmi v takem času (smeh). To pomanjkanje časa je privedlo do neke drugačne estetike, ustvaril se je frenetičen, kaotičen zvok, ki je bil posledica tega, da ni bilo časa za popravke. Še vedno zveni super, sploh ko slišim Janijev bas in Borutovo kitaro, če bi bila doma kje v Ameriki, bi bila megazvezdi, in lahko se samo zahvalim vsem sodelujočim, da smo naredili tako dobro ploščo," je o prvencu razmišljal Ivančić.