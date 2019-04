Borghesia: Glasba je danes kot dekoracija praznega časa

Borghesia velja za kultno domačo elektronsko alter-rock zasedbo, ki se je že na začetku 80. let navdušila nad elektroniko tistega časa in potem pomagala soustvarjati t. i. EBM (Electronic Body Music), nastala pa je že leta 1982 v Ljubljani iz alternativne gledališke skupine FV-112/15. To pomeni, da že počasi korakajo proti 40. obletnici. "Obletnice mi gredo precej na živce, tudi rojstnih dnevov ne praznujem. Vsak dan se mi zdi praznik, če imaš privilegij, da delaš s kreativnimi ljudmi, da z njimi nekaj ustvariš in da potem lahko rezultate dela predstaviš tudi drugim ljudem. Ne vem, če v življenju obstaja še kakšno večje zadovoljstvo," je prepričan vodja zasedbe Aldo Ivančić .

"Ponosni smo na tisto, kar smo delali prej. A nismo več to, kar smo bili, ne po letih, ne drugače, zamenjale so se države, potni listi. Prej smo živeli v srečnem socializmu, zdaj v srečnem kapitalizmu. Nekoč smo bili neprilagojeni, danes pa smo še bolj."

Zasedbi je blizu estetika podob prepovedanega, tabuiziranega in zatrtega, hkrati pa so bili nekoč prvoborci slovenske alternative skupaj z Laibachom in tudi razvijajoče se podzemne darkerske elektronske scene. Štirje albumi za eno najpomembnejših evropskih neodvisnih založb Play It Again Sam (PIAS) ter številni koncerti po Evropi pa pripovedujejo o tem, da so bili v bistvu bolj popularni v tujini kot pa na domačih tleh.

"Glasba je dandanes kot dekoracija praznega časa. Smo najbrž edina država v Evropi, ki nimamo svojih glasbenih nagrad, kar bi bilo zagotovo dobro za sceno in razvoj. Imamo nagrade za knjige, film, gledališče, šport, za vse drugo, samo za glasbo ne. Tudi oddaje o alternativni glasbi so vse ukinili, kot da obstaja samo mainstream, kar pa je žalostno. Če kritike ni, potem lahko ljudje delajo, kar hočejo. Četudi smo živeli v drugačnih časih, pa je bila scena precej bolj pluralna. Pri nas se ne goji kultura mitologije, da bi obstajalo neko osnovno spoštovanje do tistih izvajalcev, ki smo nekaj naredili in doprinesli h glasbeni sceni," je razmišljal Ivančić.