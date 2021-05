Borilne veščine, ki branijo resnicoljubje, so lahko tudi morilne

Redki so albumi, na katerih domača raperja iz oddaljenih dolin združita ustvarjalne sile, ko naravo in način dela malenkost prilagodita drug drugemu ter naposled skupaj sproščeno zmagata. Morilne veščine je album, ki sta ga kovala najmanj par let. Trajnost izvorno novomeško-velenjske, sicer pa že lep čas v prestolnici delujoče naveze seveda še ni potrjena. Sumim pa, da bo Mirkovih in Ghetovih skupnih interesov, prevedenih v snemalne veščine, v prihodnje še več. Pa čeprav bodo te prišle na vrsto šele, ko bosta oba avtorja marsikaj dodala tudi lastnima že tako zavidljivima solističnima diskografijama. Ghet je do sedaj največ ustvaril v navezi Mrigo & Ghet. Produkciji ritmov zadnjem obdobju zelo predani Ghet je potreboval nekoga, ki bi namesto njega začasno mlel verze. Pa ne le to. Za zelo hraber ocenjujem Ghetov korak vstran, to pomeni stran od mikrofona. Enako pa tudi odločitev Mirka Groznyja, da je svojim očitno bogatim arzenalom že ustvarjenih lirik novo regato štartal s profiliranim Ghetom, ki je na slovenski raperski ATP-lestvici nemara uvrščen celo višje od njega. Predstava Morilne veščine vključuje dvanajst zrelih refleksij. Te večinsko zadevajo ob pereče (domače) socialne stiske, pri čemer vzporednico Mirkovemu aktivizmu tudi tokrat predstavljajo načelnost, poštenosti in predanost. Bonton fair playa ima za uspešenega športnika v ringu in trenerja borilnih veščin Mirka Vorkapića biblični pomen. Zato: kdor je pošten do sebe in mu dozidave lastne osebnosti niso odveč, si Morilne – verjamem, da tudi s privoljenjem avtorjev – pri sebi lahko prevede vBodrilne ali pa še kake drugovrstne pozitivne veščine. Odlična komadaFotr mojga stila in Raphenomenon sta znana že od prej. Svež singel, ki opominja na to zelo dobro domačo hiphop novost, je pomenljiv song Chefur. A najboljše, najbolj dišeče prispodobe nahajam v posnetkih Drugorojstvo,360 med bloki, Na kvadrat (ft. Blanka) in v kombinirani poemi Siphoney (ft. Ghet in Sajkoslav). Biti, ki pripadajo vsem naštetim, so res odlični. A vendar moj favorit ostaja s simpatičnimi domislicami povsem nasičena Enadva (ft. Sajkoslav).





Ocena: 4,5