BosaZnova izdala novo pesem: Za dobro zvezo sva potrebovala krizo

OGLAS

V življenju ni vedno vse tako, kot si želimo. So trenutki, ki nas potisnejo v kot. Pridejo dnevi, ko stalno dežuje, pride vihar in cvetje se usuje, sta verza, ki otvorita pesem Danes sploh se ne ujameva, ki sta jo nedavno izdala duo BosaZnova. Jaz bi rada in jaz se trudim, še pojeta, ampak, ko ne gre, ne gre. Ni človeka na svetu, ki bi bil imun na takšno razpoloženje. Včasih je treba preprosto samo počakati in krizne trenutke prebroditi kakor veš in znaš. "Najprej se moraš sploh zavedati, da kriza je. V kriznih trenutkih je smiselno, če človek ne rešuje sveta, ampak najprej samega sebe," pravi Matjaž Romih.

BosaZnova FOTO: Jan Poreber icon-expand

Tako tudi pri paru z letoma izkušenj kdaj pa kdaj pride do dneva, ko se sploh ne razumeta. "Ponavadi ne najdeva skupnega jezika čisto pri banalnemu opravilu/stvari, recimo pri čiščenju. Pridejo pa tudi trenutki, ko je pač nekaj 'v zraku' in se, kot bi rekli na štajerskem 'zgrabiva', takrat se odmakneva drug od drugega. Šele potem sledi pogovor. Za to drobno spoznanje sva potrebovala nekaj let in eno krizo vmes," dodaja glasbenik.