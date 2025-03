Hrvaški evrovizijec po kritikah zaradi spolne usmerjenosti: Ne zamerim jim

Bošnjak sicer kljub mnogim kritikam odgovarja, da je ponosen na to, kar je. "Mislim, da je veliko ljudi na Hrvaškem še vedno primitivnih in svet razumejo zelo ozko. Ne zamerim jim. Mislim, da bi se tudi tu morali sklicevati na krščansko ljubezen, ki jo promovirajo in za katero se borijo. Zelo so si kontradiktorni, celotna ta gonja je polna paradoksov," je dejal.

Zmagovalec Dora, ki bo Hrvaško zastopal v Baslu s skladbo Poison Cake, je sicer ena prvih hrvaških javnih osebnosti, ki je javno priznala svojo homoseksualno usmerjenost. Zaradi homofobnega linča je ena od hrvaških organizacij, ki se zavzema za pravice LGBTIQ+ skupnosti, pod odprto pismo podpore začela zbirati podpise, je poročal Večernji list. Po njihovem mnenju gre z gesto za najobsežnejši medijski 'coming out' LGBTIQ+ oseb in njihovih zaveznikov v hrvaški zgodovini. "To dokazuje, da Marko Bošnjak ni sam in da se skupnost ne bo pustila ustrahovati z grožnjami in omalovaževanjem. Tukaj smo in smo svobodni," so zapisali.

Pevec je sicer stari znanec Dore. Na njej je nastopil že leta 2022, ko se je s skladbo Moli za nas uvrstil na drugo mesto.