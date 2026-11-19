Alicia Keys naj bi se že dogovarjala, da bo skupaj z Jay-Z-jem stala na odru med polčasom Super Bowla, ki bo februarja na stadionu v Inglewoodu. Kot je za Page Six povedal vir, naj bi bil gost tudi John Legend. Oba izvajalca imata sicer pogodbo z Jay-Z-jevim producentskim podjetjem, ki bo tudi letos skrbelo za produkcijo dogodka.
Legend se je raperju pred mesecem pridružil med enim od koncertov, s katerimi je raper obeležil 30-letnico svojega debitantskega albuma, kjer je zapel pesem God Did. Keys pa je z Jay-Z-jem sodelovala pri njegovi največji uspešnici Empire State of Mind, ki je postala nekakšna himna New Yorka 21. stoletja.
Da bo nastopil med polčasom Super Bowla 2027, so organizatorji sporočili konec oktobra. Njegovo podjetje sicer že od leta 2019 skrbi za produkcijo dogodka, glasbeni mogul pa je imel ves ta čas besedo tudi pri tem, kdo bo stopil na oder.
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