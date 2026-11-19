Alicia Keys naj bi se že dogovarjala, da bo skupaj z Jay-Z-jem stala na odru med polčasom Super Bowla, ki bo februarja na stadionu v Inglewoodu. Kot je za Page Six povedal vir, naj bi bil gost tudi John Legend. Oba izvajalca imata sicer pogodbo z Jay-Z-jevim producentskim podjetjem, ki bo tudi letos skrbelo za produkcijo dogodka.

Bo Jay-Z za svoja gosta na nastopu med polčasom Super Bowla povabil Alicio Keys in Johna Legenda? FOTO: Profimedia

Legend se je raperju pred mesecem pridružil med enim od koncertov, s katerimi je raper obeležil 30-letnico svojega debitantskega albuma, kjer je zapel pesem God Did. Keys pa je z Jay-Z-jem sodelovala pri njegovi največji uspešnici Empire State of Mind, ki je postala nekakšna himna New Yorka 21. stoletja.