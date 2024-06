Boštjan Dermol čustveno pesem posvetil svoji pokojni ženi

Pevec Boštjan Dermol je skladbo Sonce s svojega prvega samostojnega albuma Q posvetil pokojni ženi. Glasbenik pravi, da je Sonce spomenik izgubljeni ljubezni, ki ostaja v nas tudi takrat, ko nekdo odide. "Smrt ni konec, ampak samo prehod, nadaljevanje, transformacija v nekaj novega ..." Na snemanju videospota so bili tako s soncem obdani in s soncem obsijani.

OGLAS

Boštjan Dermol je javnosti predstavil skladbo Sonce, ki jo je posvetil svoji pokojni ženi. Gre za prvo skladbo s prvega samostojnega albuma Q, ki prihaja to jesen. Zaradi vremena, vmes je tudi snežilo, so snemanje zamaknili v dneve, ko je bilo nekoliko več sonca, pa še takrat se je z njim poigraval dež. Zakaj? Kot je eno od sporočil albuma Q, da nekatera vprašanja ne potrebujejo odgovorov in da so v življenju tudi neodgovorjene stvari in da na vse nikoli ne bomo našli odgovorov.

Boštjan Dermol FOTO: Tomaž Črnej icon-expand

Pevec, ki je stopil na samostojno pot, je z videospotom želel pokazati, da nič ni statično. "Vse se spreminja. Tako kot narava, vreme, odnosi, se spreminjamo tudi mi sami. Upanje je tisto, ki drži pokonci in v vsaki stvari moramo znati poiskati dobro, predvsem pa moramo biti dobri do sebe in do sveta." Pevec meni, da je vodilo vsega ljubezen. Ne samo v albumu in v Soncu, ampak tudi v življenju na sploh. "Morda tokrat manj naivna, bolj vseobsegajoča, neotipljiva, notranja ljubezen. In hvaležnost za vse lepo, kar pride. Upanje in navdih."