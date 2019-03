Boštjan Nipič – Nipke o novi pesmi, današnji mladini in pretresljivem dogodku iz preteklosti

Glasbenik Nipke je izdal novo skladbo 'Izven okvirjev'. Z njim smo se pogovarjali o sporočilu pesmi, današnji mladini, generacijskem preskoku in pretresljivem dogodku iz preteklosti, po katerem je Boštjan stopil na pot odkrivanja samega sebe.

Boštjan Nipič – Nipke že dlje časa ustvarja glasbo, ki ima predvsem bogato sporočilno vrednost. Tokrat je ustvaril pesem z naslovom Izven okvirjev, o kateri pravi, da sovpada z njegovim odnosom do sveta: ''Trudim se biti sam svoj, stopiti 'izven okvirjev', tudi če to pomeni, da ne ustrezam normativom, ki jih narekuje današnja družba.''

Pesem Izven okvirjev je bila posneta v Ljubljani, zaključi pa se v Nipketovih Dravljah. Avtor besedila je Boštjan Nipič, pod glasbeno produkcijo se je podpisal producent Damjan Jović, za končni izdelek pa je poskrbel Luka Maček. V videospotu nastopa tudi slovenski gledališki in televizijski igralec Jernej Kuntner, njegovo poznanstvo z Nipketom pa sega v čas, ko sta sodelovala pri sinhronizaciji risank. Nipke bo pesem premierno predstavil na svojem velikem koncertu Nipke & The Nipples, 15. marca v ljubljanski Cvetličarni, mi pa smo z njim spregovorili nekaj besed o njegovi glasbi, današnji mladini, vplivu družbenih omrežij, poznanstvu z igralcem Kuntnerjem in pretresljivem dogodku iz preteklosti, ki je botroval njegovi osebnostni spremembi in odkrivanju samega sebe.

Boštjan Nipič - Nipke bo pesem Izven okvirjev predstavil na velikem koncertu v ljubljanski Cvetličarni. FOTO: arhiv izvajalca

Nipke, kakšno je tvoje iskreno mnenje o današnji družbi? Česa je premalo oziroma preveč? Uh, mislim, da je vsekakor preveč družbenih omrežij, odtujenosti, robotiziranosti in absolutno premalo pristnega, osebnega stika.

''Premalo je pristnega, osebnega stika.'' FOTO: Arhiv izvajalca

Med mladimi si zelo priljubljen, zdiš se jim 'kul'. Kakšna se ti zdi današnja mladina in kako gledaš na njihova stremljenja? Opaziš generacijski preskok? Generacijski preskok je vsekakor opazen. Zdi se mi, da so mladi danes bolj napredni, predvsem zato, ker imajo vse na dosegu roke. Včasih nismo imeli toliko pametnih naprav, kot jih imamo zdaj. Danes se lahko mladi z enim klikom seznanijo z vsem, kar jih zanima. To je po eni strani dobro, po drugi pa spet ne tako zelo, saj lahko pride pri takšnem obsegu informacij tudi do številnih zlorab. Zdi se mi, da se zaradi tega izgubljajo tisti pristni stiki in druženja, ki so bila del otroštva mladih v preteklosti. Ne morem trditi, da je pri vseh mladostnikih enako, ampak razlika je vsekakor opazna.

Nipketu se zdi današnja mladina veliko bolj napredna in seznanjena z moderno tehnologijo. FOTO: arhiv izvajalca

Kaj je tisto, kar te je v največji meri spodbudilo k ustvarjanju pesmi z bogato sporočilno vsebino? Povedati moram, da pri vseh skladbah izviram iz sebe. Trudim se, da svojega mnenja nikomur ne vsiljujem, ampak samo delim svoja čustva. Rad imam pogovor, dialoge, sporočanje ... Opazujem današnje razmere in skušam to zliti na papir. Moj pogled na svet in samega sebe se je precej spremenil, ko sem se vpisal na skupinsko psihoterapijo. Kaj je botrovalo tej odločitvi? Na psihoterapijo sem odšel potem, ko mi je pri 18 letih umrl oče. Nekdo ga je pred blokom do smrti pretepel in tega nikoli nisem predelal do konca. Vedel sem, kaj si želim, kaj hočem, a tega nisem znal udejaniti. Spremljal me je občutek, da sem tudi sam žrtev. Obisk psihoterapije in izražanje občutkov je bila najboljša rešitev. Ko sem spremenil svoj pogled na svet in način razmišljanja, so se začele spreminjati tudi stvari in dogodki okoli mene.

Po obisku psihoterapije je Nipke začel spreminjati svoj pogled na svet. FOTO: Arhiv izvajalca

V videospotu Izven okvirjev lahko vidimo tudi slovenskega igralca Jerneja Kuntnerja, ki je obenem tvoj velik oboževalec. Kakšna je zgodovina vajinega poznanstva? Z Jernejem sva se spoznala pred približno sedmimi, osmimi leti, ko sem sodeloval pri sinhronizaciji risank v studiu Ritem. Tudi Jernej je bil eden tistih, ki je risanim junakom posodil svoj glas, a je bil obenem tudi neke vrste nadzornik poteka dela. Ko sem kasneje izdal svoj prvi album, sem med naročniki opazil ime in priimek Jernej Kuntner. Pomislil sem: ''Ah, sigurno obstaja še kakšen Jernej Kuntner, to ni on.'' Ko sem na napisan naslov odposlal podpisano zgoščenko, sem čez nekaj časa prejel daljše elektronsko sporočilo od Kuntnerja, ki se mi je zahvalil za pošiljko in mi sporočil, da so tudi člani njegove družine moji oboževalci. Občutek je bil neverjeten. Takoj sem mu odgovoril z zahvalo in pohvalnim sporočilom glede njegovega dela in tako sva vzpostavila prvi pristen stik.

Jernej Kuntner in Nipke se poznata še iz časa, ko sta sodelovala pri sinhronizaciji risank. FOTO: POP TV