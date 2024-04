Boštjan Pertinač v prestolnici navdušil z novim albumom

"Novi album je kot otrok, ki ga neguješ, ga delaš in ko je pripravljen, ga spustiš v svet. Zdaj pa ga naj ljudje sprejmejo in se zgodi njegova pot," nam je povedal glasbenik. "Je konceptualen album, na katerem je zbranih 11 zgodb iz kraške okolice. Vse so resnične, mogoče kakšna tudi avtobiografska. Petje v dialektu mi je zelo blizu, saj je to domač in moj jezik. Kraški dialekt, ki je del primorščine in ima veliko italijanskih besed, ki so bolj spevne, mogoče pa zaradi tega tudi bolj sprejete med ljudmi," še dodaja Kraševec, ki v šali pravi, da se od ostalih Slovencev razlikujejo po tem, da so 'najbolj fajn'.

"Je zelo srčen in sončen človek. Je tudi prijazen človek, tako da se celo potrudi, da govori, da ga celo nekaj razumeš, ko pa je v svojem zagonu, pa ga je težko razumeti," pravi Boštjanov glasbeni kolega Kristjan Crnica.

Da je iskren človek, o Pertinaču pravi pevka Samantha Maya:"Dela to, kar v srcu čuti, kar se tudi sliši v njegovi glasbi." Dodaja, da je njegova glasba zelo unikatna, saj v njej razkrije zgodbe o kraju, od koder prihaja, in o sebi, kar ji je zelo všeč pri njem. "Trudi se biti prijazen in skuša govoriti čim bolj pravilno slovensko. Mi je pa zanimiv dialekt in prisrčen," pa o njegovem dialektu pravi kolegica.