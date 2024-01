Boštjan Pertinač: Zgodba se lahko s Sms-om začne, konča ali nadaljuje

Boštjan Pertinač je mlad kantavtor, ki trenutno osvajajo slovensko glasbeno sceno. Sežančan je pevec, kitarist, producent in multiinštrumentalist, ki poleg svoje solo kariere vodi tudi lastno glasbeno šolo Pertinach in delavnice za starejše. V ljubljanskem klubu Daktari je ob druženju predstavil album, ki nosi naslov Kraške štorje, dogodek pa je povezoval Boštjanov rojak, še en Sežančan, priljubljeni komik in voditelj podkasta Fejmiči, Žan Papič.

OGLAS

"Želeli smo pripeljati ta kraški duh, to kraško govorico in humor v ljubljansko kotlino, in mislim, da nam je uspelo, je kot v kakšni kraški osmici, le da na mizah manjka teran pa kakšen pršut," se je pošalil Boštjan Pertinač, ki je na sami predstavitvi albuma najavil izid videospota za pesem Sms in je izšel istočasno kot album Kraške štorje.

Boštjan Pertinač se predstavlja z novim albumom, na katerem je tudi pesem SMS. FOTO: osebni arhiv icon-expand

"Najprej sem imel z njo težave, potem pa sem jo tako zelo vzljubil, da je trenutno moja najljubša z albuma. Zakaj težave? Zato, ker je edina z albuma, za katero nisem sam napisal besedila. Kar nekaj časa sem moral snemati in piliti vokal, da mi je postala lastna. Sem pa res zelo vesel, da se mi je kot solist pridružil moj stari znanec, vrhunski Jani Šepetavec na sopran saksofonu. Tudi ostali člani zasedbe niso od muh, na basovski kitari Giovanni Toffoloni, na flavti Tinkara Kovač, na bobnih Jure Doles in na klaviaturah Lorenzo Visintin. Hvaležen sem vsakemu posebej, da so z mano združili moči v tej lepi pesmi. Upam, da se bo tudi poslušalcev dotaknila," je o pesmi povedal pevec, ki na vprašanje, kaj je lahko tako usodnega v enem samem sms-u, odgovarja: "Zgodba se lahko začne, konča ali pa nadaljuje." Album Kraške štorje je sicer uradno izšel že na martinovo, v fizični obliki pa nato 17. januarja. Na njem je 11 štorij, zgodb, ki so vse resnične, nekatere so avtobiografske, pevec pa jih je na vseh kotičkih kraške planote. Kot pravi pevec, pa je z odzivom na predstavitvi albuma zelo zadovoljen: "Mi smo se imeli fajn, zaigrali smo tri pesmi z novega albuma: Silvo, Štorije in Čisti računi, vse skupaj pa mislim, da je boljše kot tako kot je Papič povezal, ne bi nihče. Midva sva oba s Sežane in pravijo, da imamo tri znane Sežance; Srečka Kosovela, Žana Papiča in tretji sem jaz."