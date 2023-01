Boter punka Iggy Pop z novim albumom: Jezen sem

Zasebno je Iggy Pop že dlje časa mirnejši kot prej. Boter punka, kot so ga označili, je glede na nekdanje destruktivne orgije morda celo skromen. Tudi po glasbenem izrazu je s prejšnjim albumom Free iz leta 2019, mešanico ambientalnih zvokov in jazza, izkazal mehkejše tone. Na Every Loser pa ponovno igra na karte divjega, jeznega fanta.

"Jezen sem, ti prekleta baraba," v blagem prevodu zapoje v refrenu garažne rockerske skladbe Frenzy , pri čemer zveni kot nekdo, ki nujno potrebuje odklop po obdobju pandemije. "Bolan sem od te bolezni," v mikrofon pove nekdanji frontman zasedbe The Stooges . 75-letnik si tudi pri tej starosti ne postavlja žanrskih omejitev in ostaja zvest svojemu prepoznavnemu slogu. Nove skladbe od udarnega punk rocka prek sproščene balade do popa s sintetizatorji je združil v svoj 19. studijski album.

Na plošči ga spremljajo znani glasbeniki, kot so Duff McKagan iz Guns N' Roses na basu, na bobnih Chad Smith iz Red Hot Chili Peppers, Travis Barker iz Blink-182 in nedavno preminuli član zasedbe Foo Fighters Taylor Hawkins. Bivši član skupine Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer igra kitaro in instrumente s tipkami. Sodelovala sta tudi Dave Navarro in Eric Avery iz Jane's Addiction, številni glasbeniki pa so navedeni tudi kot soavtorji. Producent je bil Andrew Watt, ki je sodeloval z Justinom Bieberjem, Miley Cyrus in skupino Pearl Jam. Na naslovnici albuma je mogoče videti mlajšega Iggyja Popa, saj so fotografije verjetno nastale v poznih 70. letih prejšnjega stoletja.