Bowiejeva hči delila star posnetek, prepevanje z očetom ganilo oboževalce

Bowie je s hčerjo zapel priljubljeno filmsko skladbo Somewhere Over the Rainbow , pri čemer z obraza ni mogel izbrisati širokega nasmeška. Lexi v njegovem naročju uživa in se dobro zabava med posrečenim izvajanjem pesmi, pri besedilu pa ji pomaga oče. Lexi je video posnela s telefonom, med tem, ko si ga je predvajala na računalniku. Ob tem se je pogosto na glas nasmejala, klasika iz filma, v katerem je leta 1939 blestela Judy Garland , je namreč zažarela v prav posebni izvedbi.

Alexandria se je leta 2000 rodila v zvezi Bowieja in soproge, nekdanje manekenke Iman, s katero sta bila poročena od leta 1992 pa vse do njegove smrti leta 2016, ko je v 70. letu umrl zaradi posledic raka na jetrih. Ljubezen, ki ju je povezovala s soprogo, je bila in ostaja neuničljiva. Ko so novinarji revije People zvezdnico po smrti glasbenika povprašali, ali se namerava v prihodnosti znova poročiti, je jasno odgovorila: ''Ne. Še zmeraj se počutim poročeno. David ni moj pokojni soprog. On je moj soprog.'' Pojasnila je, da vsak dan čuti njegovo prisotnost, še posebej, ko gleda v sončne zahode: ''David jih obožuje. Skozi moje spomine najina ljubezen še vedno živi.''