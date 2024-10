Bowrain v družbi znanih predstavil četrti album

Okoljska kriza, individualizem, osamljenost, vojna in begunstvo. Vse našteto je bil navdih za ustvarjanje Tineta Grgureviča - Bowraina, slovenskega skladatelja, pianista in glasbenega producenta. V Kinu Šiška je predstavil svoj četrti album Million Homes. Na odru so se mu pridružili številni kolegi, kot sta denimo Jani Hace iz skupine Siddharta in Maša Bogataj iz skupine Masharik. Tine je glasbo začel ustvarjati že pred 20 leti, po študiju klavirja v Rotterdamu pa je izkušnje z nastopi nizal predvsem v tujini, od Evrope, ZDA, celo v Južnoafriški Republiki je že igral.