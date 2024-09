Bowrain v novem videospotu sodeloval z Ahmedom Kullabom: 'Je odličen plesalec'

OGLAS

Bowrain, s pravim imenom Tine Grgurevič, je na slovenski in tudi mednarodni glasbeni sceni že več kot 10 let. V tem času jo je močno zaznamoval s svojimi raznolikimi albumi ter koncerti. Nedavno je tako izdal nov album z naslovom Million Homes, ki pa je na izid čakal vse od epidemije. "Vsak projekt zahteva svoj čas in mesto v umetniškem procesu. Omenjeni album je do sedaj najbolj oseben in lahko rečem tudi poseben, saj se na njem predstavljam tudi kot pisec besedil in vokalist. Ta del mene je potreboval ogromno časa, da dozori, hkrati pa sem dolgo časa iskal producenta za tako zahteven album," je povedal ob izdaji.

Bowrain je izdal novo pesem in nov album. FOTO: Primož Korošec icon-expand

Album je zdaj, tudi po zaslugi Bowrainovin novih prijateljev, ugledal luč sveta. "Lani sem spoznal izvrstnega glasbenika Vida Ahačiča, ki živi v Den Haagu in s katerim je potem sodelovanje trajalo natanko eno leto. Nikoli zares ne vem, kdaj je pravi trenutek za izdajo novega albuma, pri tem me vodi intuicija," je povedal in dodal, da se svet od časa pandemije do danes ni kaj bistveno izboljšal. "Vendar obratno. Živimo v času velikih svetovnih katastrof in vojn, kar je zelo zaskrbljujoče. Album to temo naslavlja direktno in hkrati ponuja upanje - pot v ljubezen in ne v razdor," je povedal.

Glasbenik je izdal nov album z naslovom Million Homes. FOTO: Primož Korošec icon-expand

Pesmi so resda nastale že pred slabimi štiri leti, a so aktualne še danes. "Mislim, da v glavnem v svetu primanjkuje empatije in povezanosti v prave skupnosti. Vse je preveč usmerjeno v subjekt, tako da se vsi preveč ukvarjamo s psihologijo, namesto da bi poskušali gledati na svet od daleč - objektivno in razumsko. Zgradili smo kapitalistični ustroj, iz katerega se ne znamo izkopati in le-ta nas pelje v iz ene katastrofe v drugo, tako da se lahko samo še borimo za obstoj. Pa vendar, ob vsem tehnološkem napredku bodo osnovne človeške vrednote ostale nespremenjene in ključne. Solidarnost, povezanost, ljubezen do narave, do drugih, odprtost in navsezadnje skromnost," je prepričan.

Slovenski pianist, skladatelj in pisec pesmi je izdajo albuma pospremil z novo pesmijo Wake Up Call, za katero je posnel tudi videospot. V njem je sodeloval tudi nekdanji polfinalist našega šova Slovenija ima talent Ahmed Kullab. "Ahmeda poznam približno pol leta, preko sirsko-ljubljanskega glasbenika Alija R Taha. Ko sva s koreografinjo Andrejo Podrzavnik izbirala plesalce za videospot, sem vedel, da mora biti Ahmed zraven. Ker je izvrsten plesalec in tudi odličen sodelavec. Njegov slog je povsem drugačen od sloga drugih dveh plesalcev v videospotu Mattie Casona in Kristýne Peldove. Ravno tukaj sem videl veliko prednost, da združimo različnosti," je zaupal.