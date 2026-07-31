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Glasba

Boy George po kritikah zaradi podpore Izraelu ne bo v muzikalu

London, 31. 07. 2026 16.15 pred 9 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
K.Z. STA
Boy George

Po tem, ko je bil britanski glasbenik Boy George deležen ostrih kritik zaradi skladbe We Will Dance Again, v kateri izraža podporo Izraelu med vojno na območju Gaze, je pevec odstopil od nastopa v muzikalu Jesus Christ Superstar na londonskem West Endu. V skladbi med drugim zapoje "vi pravite genocid, jaz pravim vojna".

65-letni Boy George "ne bo nastopal v muzikalu Jesus Christ Superstar v dvorani London Palladium", je na družbenih omrežjih sporočil njegov menedžer Paul Kemsley. Odločitev je bila sprejeta tudi s spoštovanjem do producentov in ustvarjalne ekipe produkcije, je dodal.

Boy George ne bo nastopil v muzikalu Jesus Christ Superstar.
Boy George ne bo nastopil v muzikalu Jesus Christ Superstar.
FOTO: Profimedia

Naslov glasbenikove nedavno izdane skladbe We Will Dance Again je tudi enak frazi za izražanje solidarnosti po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra 2023 na jug Izraela, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred dvema letoma je z istim naslovom izšel tudi z emmyjem nagrajeni dokumentarni film o dogajanju na glasbenem festivalu, ki je bil tarča Hamasovega napada, izraelskega režiserja Jariva Mozerja.

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V skladbi Boy George tudi zapoje "vem, da nas hočete ubiti vse do zadnjega" in "ko si napaden, je zato tu vojska". Kot je glasbenik, ki naj bi v muzikalu nastopal v vlogi kralja Heroda, zapisal na družbenih omrežjih, je bila skladba ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, k pisanju We Will Dance Again pa ga je spodbudil obisk londonske razstave Nova, ki je posvečena žrtvam napada na izraelski glasbeni festival. "Zakaj v skladbo ne bi vključili besede 'genocid'? Zakaj se ljudje ob tej besedi nenadoma počutijo nelagodno?" je George zapisal v objavi na enem od družbenih omrežij.

Kljub temu, da George doslej še ni komentiral svojega odstopa iz muzikala, se je odzval na kritike, ki jih je sprožila njegova skladba, je poročal Variety. "Ni pomembno, kaj si mislim jaz ali kaj si mislite vi," je zapisal na enem od družbenih omrežij. "Kdaj boste dojeli, da ne počnete ničesar! To je prekleto smešno. Zaradi tega celo izgubljam prijatelje, ki so Judje. Ta blaznost ne pozna meja," je objavil.

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Muzikal Jesus Christ Superstar z glasbo Andrewa Lloyda Webbra in besedilom Tima Ricea, v katerem angleški glasbenik Sam Ryder nastopa kot Jezus, Tyrone Huntley pa v vlogi Juda, je na sporedu do 5. septembra.

Pevec, katerega pravo ime je George Alan O'Dowd, je zaslovel v 80. letih minulega stoletja kot ekscentrični pevec pop zasedbe Culture Club.

boy george muzikal pevec we will dance again kritike
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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ArkaMast
02. 08. 2026 13.34
Gejčina
Odgovori
0 0
vlahov
31. 07. 2026 20.33
Končno nekaj normalnega . Boy razume lgbt , zelene , socializem , in verstva sveta . Očitno je zelo razgledam. Spoštovanja vredno.
Odgovori
-3
1 4
nelika123
31. 07. 2026 20.13
Nor je bil in se vedno je
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+2
4 2
Eliza Dupre
31. 07. 2026 18.52
Na, pa je šlo spoštovanje...
Odgovori
+2
4 2
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