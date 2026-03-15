Boy George: Z umetno inteligenco imam fantastične pogovore

64-letni glasbenik Boy George je v nedavni epizodi podkasta Fearne Cotton's Happy Place razkril, da si pri ustvarjanju glasbe redno pomaga z uporabo umetne inteligence. "Z umetno inteligenco sem napisal že približno pet albumov. Umetna inteligenca je briljantna. Ni se je treba bati," je povedal zvezdnik, ki se za razliko od večine umetnikov ne upira uporabi UI orodij.
Pevec je kot primer izpostavil svojo novo pesem I Am Iran in pojasnil, da je pri pisanju besedil v perzijščini uporabil umetno inteligenco. "Ne pojem v perzijščini, ne pišem kot Perzijec, ker to seveda nisem, zato pišem na način, ki je zelo britanski in se tako zanimivo prevaja v perzijščino." Priznal je, da ima z orodjem ChatGPT "fantastične pogovore".
"Lahko ga treniraš. In moj menedžer je sinoči rekel: 'Veš, da se pogovarjaš z nekom na Kitajskem.' Jaz sem rekel, da me sploh ne briga. Rekel sem, da ni pomembno. Umetnika, kot sem jaz, poskušajo prisiliti, da dela na staromoden način. Sem pred njimi."
Uporabo umetne inteligence pri ustvarjanju glasbe je nedavno zagovarjala tudi legendarna Liza Minnelli, ki je po 13 letih izdala novo pesem, pri kateri je svoje vokale dodala plesni glasbi, ki jo je ustvarila s pomočjo umetne inteligence. "Tukaj me je zanimala ideja, da svoj glas in nova orodja uporabim za izražanje, ne za nadomestek. Ta projekt spoštuje glas umetnika, njegove odločitve in njegovo lastništvo."
Kljub nekaterim izjemam pa večina glasbenikov in filmskih ustvarjalcev porasta umetnosti, ustvarjene s pomočjo umetne inteligence, ne pozdravlja.
Boy George, rojen kot George Alan O'Dowd, je britanski pevec, tekstopisec in DJ, najbolj znan kot glavni pevec synth-pop skupine Culture Club, ki je postala svetovno znana v 80. letih 20. stoletja s pesmimi, kot so 'Karma Chameleon' in 'Do You Really Want to Hurt Me'.
ChatGPT je napredno orodje umetne inteligence, ki temelji na velikem jezikovnem modelu, razvitem s strani podjetja OpenAI. Zasnovan je za razumevanje in generiranje človeškega jezika, kar mu omogoča vodenje pogovorov, pisanje besedil, prevajanje jezikov in opravljanje številnih drugih nalog, povezanih z jezikom.
Liza Minnelli je legendarna ameriška igralka in pevka, dobitnica oskarja, emmyja in tonyja. Hči igralke Judy Garland in režiserja Vincentea Minnelli, je znana po svojih nastopih v filmih, kot je 'Cabaret', in po svoji energični scenski prezenci.
