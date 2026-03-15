Boy George: Z umetno inteligenco imam fantastične pogovore

64-letni glasbenik Boy George je v nedavni epizodi podkasta Fearne Cotton's Happy Place razkril, da si pri ustvarjanju glasbe redno pomaga z uporabo umetne inteligence. "Z umetno inteligenco sem napisal že približno pet albumov. Umetna inteligenca je briljantna. Ni se je treba bati," je povedal zvezdnik, ki se za razliko od večine umetnikov ne upira uporabi UI orodij.

Pevec je kot primer izpostavil svojo novo pesem I Am Iran in pojasnil, da je pri pisanju besedil v perzijščini uporabil umetno inteligenco. "Ne pojem v perzijščini, ne pišem kot Perzijec, ker to seveda nisem, zato pišem na način, ki je zelo britanski in se tako zanimivo prevaja v perzijščino." Priznal je, da ima z orodjem ChatGPT "fantastične pogovore".

"Lahko ga treniraš. In moj menedžer je sinoči rekel: 'Veš, da se pogovarjaš z nekom na Kitajskem.' Jaz sem rekel, da me sploh ne briga. Rekel sem, da ni pomembno. Umetnika, kot sem jaz, poskušajo prisiliti, da dela na staromoden način. Sem pred njimi."