Glasba

Boy George: Z umetno inteligenco imam fantastične pogovore

Los Angeles, 15. 03. 2026 08.00 pred 24 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Boy George

Kljub dejstvu, da večina glasbenikov ostro nasprotuje uporabi umetne inteligence pri ustvarjanju glasbe, je britanski zvezdnik Boy George drugačnega mnenja. Priznal je, da ima z orodjem ChatGPT "fantastične pogovore", ter razkril, da je s pomočjo umetne inteligence napisal že približno pet albumov.

64-letni glasbenik Boy George je v nedavni epizodi podkasta Fearne Cotton's Happy Place razkril, da si pri ustvarjanju glasbe redno pomaga z uporabo umetne inteligence. "Z umetno inteligenco sem napisal že približno pet albumov. Umetna inteligenca je briljantna. Ni se je treba bati," je povedal zvezdnik, ki se za razliko od večine umetnikov ne upira uporabi UI orodij.

Boy George
Boy George
FOTO: AP

Pevec je kot primer izpostavil svojo novo pesem I Am Iran in pojasnil, da je pri pisanju besedil v perzijščini uporabil umetno inteligenco. "Ne pojem v perzijščini, ne pišem kot Perzijec, ker to seveda nisem, zato pišem na način, ki je zelo britanski in se tako zanimivo prevaja v perzijščino." Priznal je, da ima z orodjem ChatGPT "fantastične pogovore".

"Lahko ga treniraš. In moj menedžer je sinoči rekel: 'Veš, da se pogovarjaš z nekom na Kitajskem.' Jaz sem rekel, da me sploh ne briga. Rekel sem, da ni pomembno. Umetnika, kot sem jaz, poskušajo prisiliti, da dela na staromoden način. Sem pred njimi."

Preberi še Liza Minnelli s pomočjo UI izdala novo pesem

Uporabo umetne inteligence pri ustvarjanju glasbe je nedavno zagovarjala tudi legendarna Liza Minnelli, ki je po 13 letih izdala novo pesem, pri kateri je svoje vokale dodala plesni glasbi, ki jo je ustvarila s pomočjo umetne inteligence. "Tukaj me je zanimala ideja, da svoj glas in nova orodja uporabim za izražanje, ne za nadomestek. Ta projekt spoštuje glas umetnika, njegove odločitve in njegovo lastništvo."

Kljub nekaterim izjemam pa večina glasbenikov in filmskih ustvarjalcev porasta umetnosti, ustvarjene s pomočjo umetne inteligence, ne pozdravlja.

Razlagalnik

Boy George, rojen kot George Alan O'Dowd, je britanski pevec, tekstopisec in DJ, najbolj znan kot glavni pevec synth-pop skupine Culture Club, ki je postala svetovno znana v 80. letih 20. stoletja s pesmimi, kot so 'Karma Chameleon' in 'Do You Really Want to Hurt Me'.

ChatGPT je napredno orodje umetne inteligence, ki temelji na velikem jezikovnem modelu, razvitem s strani podjetja OpenAI. Zasnovan je za razumevanje in generiranje človeškega jezika, kar mu omogoča vodenje pogovorov, pisanje besedil, prevajanje jezikov in opravljanje številnih drugih nalog, povezanih z jezikom.

Liza Minnelli je legendarna ameriška igralka in pevka, dobitnica oskarja, emmyja in tonyja. Hči igralke Judy Garland in režiserja Vincentea Minnelli, je znana po svojih nastopih v filmih, kot je 'Cabaret', in po svoji energični scenski prezenci.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Boy George glasba umetna inteligenca besedila ai

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FreedomMan
15. 03. 2026 08.21
Morda bi bil zanimiv kakšen članek o tem kako je šel bibi rakom žvižgat
