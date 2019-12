Božična klasika po 25 letih osvojila prvo mesto

Zvezdnica Mariah Carey je pesem All I want for Christmas is you posnela pri svojih 24 letih in je luč sveta ugledala leta 1994. Zdaj se je pesem uvrstila na sam vrh Billboardove lestvice Hot 100, kar ji ni uspelo kar 25 let.

Glasbenica Mariah Carey se je s pesmijo All I want for Christmas is you povzpela na sam vrh Billboardove lestvice Hot 100. Doslej je 25 let stara božična klasika dosegla največ tretje mesto, zdaj pa je po vseh teh letih le pristala na prvem, poroča CNN. "Uspelo nam je," je ob novici tvitnila Mariah.

V intervjuju z New York Times pa je povedala, da je to je nekaj, o čemer vsako leto govorijo njeni najbolj goreči oboževalci in osebe, ki so ji najbolj blizu. "Vendar ne potrebujem ničesar več, za potrditev te pesmi," je pojasnila in dodala še, da v pesmi tudi sama zdaj zelo uživa, včasih pa jo je analizirala in kritizirala vsakič ko jo je slišala.

Z 19 pesmimi uvrščenimi na vrh lestvice se bliža rekordu Beatlov, ki so na prvem mestu imeli 20 pesmi. FOTO: Profimedia

Pesem je Mariah posnela ko je bila stara 24 let in je bila leta 1994 izdana v Careyjinem albumu Merry Christmas. CNN še poroča, da je glasbenica s pesmijo do danes zaslužila že skoraj 54 milijonov evrov. All I want for Christmas is you je tako Careyjina 19. pesem, ki je dosegla prvo mesto na omenjeni lestvici in se tako glasbenica bliža rekordu Beatlov, ki so na prvem mestu imeli 20 pesmi, navaja The Guardian.