Božična pesem pevke Joni Mitchell po 50 letih dobila videospot

Videospot za božično uspešnico je bil objavljen na pevkinem YouTube kanalu. "River izraža obžalovanje zaradi konca razmerja,... vendar gre tudi za osamljenost v božičnem času," je v izjavi ob koncu videa zapisala Joni Mitchell in dodala: "Božična pesem za ljudi, ki so ob božiču osamljeni! Potrebujemo takšno pesem."

Čeprav pesem, ki jo je objavila na svojem četrtem studijskem albumu Blue leta 1971, prvotno ni bila mišljena kot božična pesem, jo pogosto predvajajo v božičnem času. Njene priredbe pa so pojavile na različnih božičnih albumih, med drugim pri Ellie Goulding, Katie Melua in Ronanu Keatingu. Pod svežim videospotom so se že razširili komentarji pevkinih oboževalcev, ki so potezo glasbenice označili za super božično darilo.