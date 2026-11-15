Božična spokojnost in še kak rafal za zraven

JOHN LEGEND FT. CLIPSE - Bodies On The Floor

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Predbožična ali pač božična mrzlica je tu. Zahodnjaška moralna lekcija se z njo ponovi. Harmonija, toplina, razumevanje, ljubezen, spoštovanje, mir ter objemi brez klanja, klici k ponotranjenju pozitivnih misli in, če le gre, brez načrtovanj izvedb harakirjev, romantične zaobljube brez izstreljenega naboja ali rafala - naravnost v srce ljubnene(ga)! Namen pridige, ki jo simbolizirata naslov in zgodbo iz videa za kolaborativno božičnico slavnega pop-soularja in veteranskega hiphop dvojca - komad v nobeni prvini ni presežek -, je očiten: pobotajte se še v novembru in prihajajoče praznike izkoristite za kaj drugega kot za masaker. Oh, gosh, kam smo prišli?

Ocena: 2

TASH SULTANA - Don't Know Why

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Avstralska kantavtorica je s svojo neumorno izvedbeno dinamiko, intrigantnim vokalom in odličnimi songi pred desetletjem veljala za Eda Sheerana 2.0. Scena je bila nekdanji melbournški ulični glasbenici-multiinstrumentalistki prav zaradi njene sproščenosti, kanca vehementnosti, preproste pojavnosti in kot da bolj športne in ne afnasto-umetniške poze izjemno naklonjena. Še enkrat pa, Flow State in Terra Firma (izdana 2108 in 2021), prva dva albuma Tash Sultane, sta kaj lahko upravičena do uvrstitve med 100 najboljših pop albumov minulih dvajsetih let. Don't Know Why je razočaranje, kajti suhoparna country zasnova zdaj povratniški poskus 31-letnice iz takta v takt polzi v nezavidljivo kategorijo nekarakternih, anemičnih napevov. Držimo pesti, da se ji podoben padec več ne posreči.

Ocena: 2

JACK HARLOW FT. BABYFACE - Too Soon

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Na vizitki, ki ji ponudi prijateljevi vdovi piše le, "JH, ameriški raper in pevec". Zelo skromno, za uspešneža, ki je v šestih letih iztržil milijone dolarjev, pa sploh, mar ne. Klasična južnjaška spremljava ali nežna kitra'ca, ki poganja zafrkantsko in obenem romantično pol-balado raperja iz Kentuckyja, je obstala na EP-ju Sweet Action II. Ta je naslednik prav tako 7-songovske izdaje, ki je Harlowa privedla do njegovega izstrelitvenega prvenca Thats What They All Say (2020). Sarkazem, ki je pri Harlowu pregovorno rezerviran za njegova zlikavka promiskuitetna fantaziranja (vsake toliko bi zbežal kar z mamo svoje bodoče punce ipd. fore) še vedno pogojno zažiga. Problematična je raperjeva zvočna vizitka, ki se zdi prav vsakokrat enaka. Zato že skoraj velja: še ena ali dve taki, pa si bo kodrasti simpatiko skopal dovolj veliko luknjo, da bo udobno sam padel vanjo.

Ocena: 2,5