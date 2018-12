Božični Magnifico dvignil streho Stožic

Robert Pešut - Magnifico je v skoraj treh desetletjih močno zaznamoval slovensko glasbeno-kulturno sceno. Glasbenik je znan po tem, da s svojo prezenco ter balkan-disko glasbo, obarvano z latino in reggae ritmi, ki navdih jemlje iz jugoslovanske šlager scene, vedno poskrbi za dobro zabavo, in tako je bilo tudi v Stožicah. Koncert, ki se je začel malenkost po osmi in trajal dobri dve uri, je postregel z njegovimi uspešnicami, na back vokalih sta ga spremljali Cici in Mici, za ritem na bobnih pa je poskrbel njegov brat Aleksander Pešut - Schatzi . V fotogaleriji si oglejte, kakšno vzdušje je bilo v Stožicah.

Magnifico je nase opozoril že po prvih treh albumih Od srca do srca(1993), Gdo je čefur (1996) in Sexy Boy (1999). Do danes je izdal skupno osem avtorskih plošč in tri filmske albume ter naštel več kot 1000 koncertov doma in po svetu.

Opaznejši preboj v tujino je Magnificu uspel leta 2004 s singlom Hir Aj Kam, Hir Aj Go, ki so ga vrteli po številnih radijskih postajah. Med njegovimi uspešnicami so tudi skladbe 24.000 poljubov, Revolution Is My Solution, Kdo je čefur, Halo Gospodičnain Silvija.

Konec lanskega leta je Magnifico izdal album Komplet II, za katerega je po albumu Komplet iz leta 2001 zbral 24 uspešnic iz svoje kariere.

Ni pa miroval niti letos. Ob nenehni koncertni aktivnosti je z bratom Aleksandrom Pešutom - Schatzijem poskrbel za naslovno melodijo serije Sence nad Balkanom in s skladbo Divnaposkrbel za balkansko evforijo. Njegova uspešnica Pukni zoro iz albuma Charlatan de Balkanpa je na svetovnem prvenstvu spremljala nogometno reprezentanco Srbije.