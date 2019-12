Magnifico v Stožicah: Počutim se kot kmet, ki je zoral njivo in je zadovoljen s svojim delom

Kdor spremlja Magnifica, ve, da že več kot petnajst let pripravlja božične koncerte, letos pa je tretjič razprodal ljubljanske Stožice. Več kot deset tisoč ljudi je uživalo v njegovih največjih uspešnicah, za piko na i pa so poskrbeli posebni gostje, legendarni Oto Pestner in trio Sestre.

Magnifico je že tretje leto zapored napolnil dvorano Stožice. FOTO: Miro Majcen

Če kdo na božični večer ni šel k polnočnici, je letos Magnifico v Stožicah poskrbel za pravo božično presenečenje, ko je moški zborček, kakih četrt čez dvejseto uro pričel njegov tradicionalni božični koncert s pesmijo Sveta noč. "Zapeli so jo v molu, končala pa se je v duru, ker je sicer durovska pesem," nas je po koncertu podučil Roberto. Svojo šlagersko-božično zabavo je potem začel z eksplozivno Sexy Boy, ko je na oder prišel v rumenem smokingu z volančki in pripadajočimi čevlji s kristalčki, nadaljeval je z Giv mi mani inRevolution is my solution, ko so se na ekranu za njim vrtele zastave iz številnih kriznih območij po svetu, hkrati pa nas je spomnil na strpnost in multikulturnost.

Z Otom Pestnerjem sta izvedla skladbi 30 let in Mešaj. FOTO: Miro Majcen

"Na božični večer, dan pred koncertom, smo ponavadi naredili že vse napake, ki jih ne moremo več popraviti, moramo se sprijazniti, da se nič več ne da popraviti in zaveje nek mir in spokoj. Letos sem se res trudil ustvariti pravo božično vzdušje. Sam nisem bil vzgajan v božičnem duhu in tovrstnih praznikih, do leta 1991 nisem poznal božiča, vedel sem, da je cerkveni praznik, zdaj pa je državni praznik in smo vsi veseli. Zdaj se tudi jaz počasi navajam, skušam razumeti in ujeti to vzdušje,"nam je zaupal pevec, ki je nadaljeval s 24.000 poljubov, Pegico in dnevu primerno pesmijoIn ko enkrat bom umrl, ki je bržčas ena najboljših slovenskih božičnih pesmi, ki ni plagiat.

Po novejšem trojčku Mustafa, Cici MiciinTivoli, je sledilo prvo presenečenje večera, saj je oder stopila 63-letna pevska legenda Oto Pestner, s katero je Roberto zapel pesmi 30 letinMešaj. "Ideja za 30 let je bila v sklopu filma Stereotip. Dejstvo je, da če se stara pesem priredi na novo, da to vzbudi v ljudeh novo zanimanje. Tudi jaz načrtujem nekaj novih preoblek, saj bo leta 2021 skladba stara pol stoletja in bo treba pripraviti nekaj večjega. Nekatere zadeve te v življenju pač zaznamujejo, ker delujem na veliko področjih, mi ni nikoli dolgčas, pa vedno pride kaj novega in zanimivega. Glasbo sem vedno jemal široko in sem deloval z različnimi ljudmi in na različne načine tudi v narodnozabavnih vodah, z Alpskim kvintetom, vedno se nekaj dogaja. Zadnji izlet sem imel s Chorchypom, nekajkrat sem sodeloval z raperji. Mentalno se pevec nikoli ne skrega s svojimi čustvi do glasbe, seveda pa je vse odvisno od fizičnega počutja. Dokler bo šlo, da bom zadovoljen s sabo in bodo z menoj zadovoljni ljudje, bom svoje poslanstvo z veseljem nadaljeval," je Oto razmišljal po koncertu. Sledile so I Think, Kuku lele, Rambo Rambo, Evo me narode, sicer pregovorno mirno slovensko občinstvo, pa se je prvič resneje "zbudilo" ob pesmi Hir aj kam, hir aj go, ki je praktično že ponarodela.

Sestre so prišle v opravi "svetih treh kraljic" in zapele Samo ljubezen, z Robertom pa potem še Halo gospodična. FOTO: Miro Majcen

Zum zum in Ubiču te je sta nas popeljali do Gospod, težko sem ponižen in do diskoidno-šlagerskega megahita Silvija, ki je zazibal še zadnje, ki si pred tem niso dali duška in se popolnoma sprostili. Tipična lastnost slovenskega občinstva je namreč, da se po pravilih dramaturškega loka koncertov sprosti in povsem razživi šele proti koncu, kar ni izostalo niti tokrat, še posebej, ko so na oder kot "svete tri kraljice" prišle Sestre, Marlenna, EmperatrizzinMichelle. Zapele so Samo ljubezenin Robertu pomagale izvesti skladboHalo gospodična. "Hvaležne smo Alanu Hranitelju, ki je pred 17 leti izdelal te čudovite kostume, ki smo jih zdaj prvič uporabile v kontekstu svetih treh kraljic, božičnemu dnevu primerno. Božič je družinski praznik, vsak v njem najde tisto, kar mu je všeč. Četudi se božič komercializira, je lep praznik. Magnifico je za nas ultimativni stvarnik, ki mu bomo večno hvaležne. Ko bo prišel pravi čas, pa pričakujete od nas nove neverjetne stvari," so nam po koncertu zaupale posebej pražnje opravljene gospodične.

Po koncu uradnega dela je sledil prvi dodatek, v katerem so izvedli pesmi Ti si moja ljubezen, Pukni zoro ter tradicionalno belokranjsko zveneči mojstrovini Pastirče mladoin Zeleni Jure. Ni pa bilo še dovolj, saj se je zasedba na oder vrnila še enkrat, za pesem Avanti.

Magnifico je peder? FOTO: Miro Majcen

Magnifico, četudi zase pravi, da je peder ali pač čefur, nima veliko iluzij, kar se tiče zvezdništva. "Moje življenje se ni kaj prida spremenilo, odkar sem znan. Ljudje v Šiški so navajeni name in ne povzročam nobenega razburjenja, nihče ni vzhičen, ko me vidi, tudi v trgovini, vsi se poznamo med sabo, vse mi je popolnoma normalno. Nimam velikih načrtov ali želja, sem muzikant, želim si ustvarjati in igrati, to bom počel, dokler bom lahko, hkrati pa mi predstavlja največje zadovoljstvo. Šele pred nekaj leti nazaj sem zares začel v vsem skupaj uživati, prej mi je marsikaj šlo na k**ac. Neumno je nekaj početi, če te živcira, sicer raje počni kaj drugega," nam je zaupal po koncertu.

Obiskovalci v polnih Stožicah so debeli dve uri uživali v Magnificovih hitih. FOTO: Miro Majcen

Več kot desettisočglavo občinstvo je v dveh urah in četrt nedvomno dobilo svoje. Tudi zvezda večera je bila zadovoljna. "To je moj poklic, uživam, kadar sem na odru. Počutim se kot kmet, ki je zoral njivo in je zadovoljen z narejenim delom. Da mu pridelka ni potolkla toča, ni bilo pozebe in da mu je nekaj uspelo. Nekaj takega sem naredil tudi jaz s svojo ekipo. Moj posel je šovbiznis. Tukaj gre za šov in biznis, tako kot se spodobi in je tudi prav," nam je ob koncu lepega večera strnil Magnifico in ne moremo si kaj, da se z njim ne bi strinjali. Priredil je vrhunski večer, poln topline, čustev in tudi zabavnih trenutkov, hkrati pa vsem prisotnim zaželel vse dobro v novem letu, sreče in zdravja, ki naj nas spremljajo v prihajajočem letu. Amen.