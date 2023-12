Božično voščilo za Barbie in za tiste v pubu

OGLAS

RYAN GOSLING & MARK RONSON - I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie)

Song je začetno žalostno ukalupljen v neizrazito melodijo, aranžma je kreposten in bogat, toda najboljši je Ryan Gosling, ki resnično dobro in zelo suvereno poje. Rahel odmev ali efekt, skozi katerega so producentski inženirji spustili zvezdnikov glas, popevko uspešno povzdigne, tako da ta izpade dosledno svečana. Zvonovi in zvončki jo sicer še dodatno pomehkužijo, a v nasprotju s pričakovanji je Gosling proti koncu komada že čisto prevzet, reklo bi se, da "čist not pade". Nenavadno za voščilo, namenjeno Barbie, mar ne. Sumim, da je zaključek v slogu Shanea MacGowena namenski sarkazem. Zabavno. Ocena: 4,5 CONCRETE BOYS - Mo Jams

Minimalno predrugačen Last Christmas kot podlaga in minimalno prilagojen nagovor – četverec raperjev, še raje zavzetih traperjev, se je v slogu spravil nad božično spokojnost in toplino. Concrete Boys so Lil Yachty in še trije iz njegove produkcijske oziroma založniške ekipe (DC2Trill, Draft Day in Karrahbooo). Gotovo je, da vsaj nekaj smeha zmorejo izvabiti. Vseeno pa je veliko povedanega v najboljšem primeru dokaj mučno-banalnega. Concrete Boys naj bi prihodnje leto izdali skupni album. Ob tem spomnim le, da je Lil Yachty januarja izdal peti album (Let's Start Here), ki presenetljivo sploh ni hiphoperski, pač pa neo-psihadelično rockovski. Nekaj kredita torej še imajo. Ocena: 4 DaBABAY - No Finista

Najsi bodi s še tako veliko mero ironije, je DaBaby s tole kvazi-božično pristal v ligi, ki jo s tem nikoli-dovolj-abotnim klavirsko morečim beatom obvladuje starejša klika, tista z Redmanom in Busto Rhymesom v ospredju. Težava komada No Finista pa sploh ni v podtaknjenem guncanju, pač pa v besedilu. Traperji ali pač raperji kot DaBaby se zdijo v vlogah adventno-nežnega družinskega zabavljača precej izgubljeni, bitch. Ocena: 3 BON JOVI - Christmas Isn't Christmas

