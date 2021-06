Božidar Wolfand Wolf predstavlja nov videospot

Po tem, ko je pred dnevi izdal novo skladbo z naslovom Imela sva vse, je Wolf predstavil še videospot, v katerem je kot gost sodeloval tudi Miran Rudan. Pevec se z novo skladbo in spotom tako vrača na glasbeno sceno.

Nov videospot glasbenika Božidarja Wolfanda Wolfaje bil posnet na gradu Raka v režijiDomna Jančiča. Pri samem snemanju je veliko vlogo po besedah Wolfa odigrala njegova sestra Belinda, saj je skrbela, da je vse teklo kot po maslu, a seveda vse skupaj ne bi bilo mogoče brez pomoči ostalih.

icon-expand Wolf se vrača na glasbeno sceno. FOTO: Domen Jančič

"V videu lahko med drugim vidite prelep rdeč vintage jaguar, ki mi ga je za snemanje posodil moj prijatelj Samo, Zupi pa je s svojo ekipo postavil tudi celotno sceno za moj live nastop. Hvaležen sem jima za pomoč, prav tako tudi bandu in vsem prostovoljcem, ki so se odzvali in mi prišli pomagat,"je dejal legendarni pevec, ki se je na slovensko glasbeno sceno vrnil po daljšem premoru. Spot Imela sva vse ima tudi prav poseben del, kjer se razkrije še eno veliko ime slovenske glasbene scene – frontman skupinePop Design, Miran Rudan.

icon-expand Wolf in Miran Rudan na snemanju spota. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Wolf med poslušalci ni poznan le kot solo izvajalec, ampak tudi kot član skupin Rendez-Vous, F+in Veter. Z uspešnicami kot so 'Oh, ne, Cherie', 'Angel varuh', 'Ne laži mi' in 'Koliko solz' prebil med največje zvezde popularne glasbe v Sloveniji.

"Pogrešal sem ljudi, pogrešal sem občinstvo in to mojo muziko, ki je ljudem vselej narisala nasmeh na obraz. Vse življenje sem hodil po svetu, iskal zvok, ki bi bil moderen, udaren in nekaj posebnega, želel sem nekaj več, a iskal na napačnem koncu. Po toliko letih ugotoviš nekaj, kar ti je bilo dano že na začetku, pa nisi poslušal, ker si bil premlad … da je tisto preprosto, kar je za dušo – najlepše,"o novem glasbenem rojstvu pove pevec. Pesem Imela sva vse je ustvarila utečena ekipa 'hitmejkerjev'. Melodijo sta napisalaGoran Šarac in Wolf, pod besedilo se je podpisal Rok Lunaček, pod produkcijo in aranžma pa Krešimir Tomec.