'Božje delo' razprodanega Laibacha

Kultni Laibach je evropsko turnejo Opus Dei Revisited, ki je vsebovala preko petdeset koncertov, zaključil z dvema razprodanima koncertoma v Kinu Šiška, kjer jih je pričakala zvesta domača publika, večinoma stari oboževalci, med katereimi je bilo opaziti tudi podmladek mlajših generacij. Izvirni album sega v leto 1987, lani pa so izdali remasterizirano različico ter "revisited" različico z dodanimi remiksi celotne plošče.

Pred koncertom je pričakovanje dvigala zvočna "zanka" hita avstrijske zasedbe Opus, po kateri je Laibach priredil svoj največji hit. FOTO: B. T. icon-expand

Kaj se pripravlja, je bilo slutiti že z "zanko" zasedbe Opus, po kateri je Laibach priredil enega svojih največjih hitov Opus Dei (Life is Life). A začeli so na samem začetku s skladbo Vier Personen, štiri osebe, ki so že od leta 1980 naprej Eber, Saliger, Dachauer in Keller, na razkošnih projekcijah v ozadju pa so padle tudi primerjave z ameriškimi predsedniki na gori Rushmore in nemško elektronsko četverico Kraftwerk.

Album Opus Dei (1987) so tuji kritiki uvrstili med "1001 albume, ki jih je treba slišati, preden umrete". FOTO: B. T. icon-expand

Zvrstile so se Država, po kakih petnajstih minutah je na oder prišel frontman Milan Fras, zasedba pa je nanizala pesmi Boji, Mi kujemo bodočnost ter Smrt in pogin. Naprej v času so skočili z mogočno Anti-Semitism (z albuma WAT) ter Dylanovo priredbo Ballad of a Thin Man. Brat moj nas je popeljal k novi luči, Alle gegen Alle pa je še vedno ena bolj udarnih pesmi z albuma NATO (1994), ki je priredba nemškega EBM dvojca D.A.F..

Zasedba se je v prvem delu razprodanega koncerta sprehodila čez nekatere zgodnje pesmi v "revisited" preobleki. FOTO: B. T. icon-expand

Po kakih dvajsetih minutah premora je sledil drugi del, del, zaradi katerega je prišla večina obiskovalcev. Leben Heisst Leben je nemška različica pop pesmi avstrijske zasedbe Opus, petje Marine Martensson, pa jo je naredilo še toliko bolj posebno, grozeče-zlovešči Leben-Tod in Trans National sta v preoblečeni različici zazveneli sveže, prav tako F.I.A.T., ko na koncu HAL 9000 iz Kubrickove Odiseje 2001 pomenljivo zatrdi, "ne morete zmagati te vojne".

V drugem delu koncerta so izvedli album Opus del v celoti, prav tako v preoblečeni različici, kot je izšel lani v digitalno-kompaktni ter vinilni različici. FOTO: B. T. icon-expand

Mogočno sta zveneli tudi How The West Was Won in The Great Seal, ki jo zaznamuje sloviti Churchillov nagovor britanskemu ljudstvu, da se "nikoli ne bodo predali". Vrhunsko zveni tudi priredba Geburt einer Nation, v izvirniku One Vision zasedbe Queen, ki je bila menda všeč celo edinstvenemu Freddieju Mercuryju. Uradni del so sklenili z Opus Dei / Leben heisst Leben, pesmijo, ki se je večini ljudi, ne samo privržencem Laibacha, bržčas najbolj vtisnila v spomin.

Že nekaj časa je ženski glas zasedbe Marina Martensson. FOTO: B. T. icon-expand

Prvi dodatek je ponudil The Engine of Survival ter Each Man Kills the Thing He Loves (priredbo Jeanne Moreau), Marina je nato sledečo pesem napovedala z verzi pesmice Darwin nima prav Franeta Milčinskega Ježka, tako da je logično sledil najnovejši baladni favorit, pesem I Wanna Know What Love Is, zasedbe Foreigner. Duet nežno-melodičnega Marininega vokala in značilo strogega Milanovega, je pridal novo kvaliteto, sam zaključek, ko se luči usmerijo v občinstvo, pa je poskrbel za "ljudski" trenutek koncerta, ko se je zazdelo, da sta zavladala sloga in ljubezen, nekaj kar sicer ni tipično laibachovsko. Zvočno vizualna perfekcija izvedbe je preprosto navdušila, saj je bila blizu popolnosti in v svoji brezhibnosti pravi balzam za čutila. Laibach mašina deluje naoljeno in s polno paro, nekako tako dobro kot je letel cvenk v njihov WTC šop pred vhodom v dvorano.

Najnovejša priredba je tudi pesem I Wanna Know What Love Is, zasedbe Foreigner. FOTO: B. T. icon-expand