BQL in Budale: Bogat si, ko deliš srečo, veselje in dobro glasbo

Za Rokom in Anejem Piletičem je delovno obdobje, saj sta poleg sodelovanja v šovu Znan obraz ima svoj glas , kjer sta vsak teden navduševala z izjemnimi preobrazbami, vse poletje nastopala po Sloveniji. Na številnih koncertnih sta med drugim prepevala svojo uspešnico Lučke , ki sta jo lani decembra izdala skupaj s Polkaholiki .

BQL in Budale predstavljajo novo pesem Denarnica.

Za letošnje praznike sta se brata odločila, da znova poskrbita za glasbeno poslastico – predstavljata pesem Denarnica, s katero poslušalcem sporočata, da ne potrebujejo čisto vsega, kar mislijo. "Sploh v današnjem svetu mislimo, da za srečo potrebujemo drage stvari in se včasih med izobiljem ponudbe izgubimo. Kar je resnično pomembno za bogato življenje, ni količina evrov v žepu, sreča je v srcu, je v malih stvareh in v medsebojnih odnosih," pravita Rok in Anej.

Izid pesmi si je kot darilo za rojstni dan, ki ga praznuje v ponedeljek, zamislil Rok. "To je bila moja želja že dolgo časa, izdati to pesem prav na moj rojstni dan, a tudi za naprej nama ne manjka želja. Glasbeno sva že sodelovala v filmu Košarkar naj bo 2, močno si želiva še, da bi bila najina glasova slišana v kakšni dobri slovenski seriji."