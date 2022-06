BQL proslavljata zmago z novo pesmijo Raketa

Brata Piletič po velikih uspehih pesmi Lučke, Na frišno, Budala, Ulala nadaljujeta svoj pohod na zabave, fešte in druge odre v skladbi in spotu Raketa, ki predstavlja njiju točno taka, kot so jih gledalci spoznali in vzljubili skozi vse nedelje zadnjih treh mesecev. Sproščena, šaljiva, navihana in skromna fanta, ki znata poskrbeti za dobro voljo, smeh, sprejeti šalo nase, hkrati pa glasbeno navdušiti v vseh žanrih. Ob izidu pesmi se oba šaljivo strinjata: "Edine Rakete, ki bi v današnjem času smele biti prisotne, so tiste na dveh nogah!"